Индексите на Wall Street спадат, цените на петрола се покачват*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва с понижения, повлияни от рязкото покачване на цените на петрола и доходността по американските държавни облигации, докато трейдърите преценяваха дали отчетът на Nvidia е оправдал високите очаквания към гиганта в областта на изкуствения интелект (AI), предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада с 0,3%. Широкият пазарен показател S&P 500 се понижава с 0,4%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,5%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 3,44% до 108,63 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 3,89% до 102,08 долара за барел.

Цените на петрола отново поеха нагоре, след като Ройтерс съобщи, позовавайки се на свои източници, че върховният лидер на Иран е наредил обогатеният уран да остане в страната - нещо, което допълнително усложнява перспективите за решение на конфликта между САЩ и Иран.

Трейдърите анализират и последния тримесечен отчет на производителя на чипове Nvidia. Компанията значително надмина очакванията на Wall Street за печалбата и прогнозите за следващите месеци. Инвеститорите обаче вече очакват производителят на чипове да надминава прогнозите и да повишава очакванията си на фона на бума в сектора на изкуствения интелект.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,599%, а тази по 30-годишните - до 5,128%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,27% до 99,357 пункта.

Златото поевтинява с 0,8 на сто и се търгува на цена от 4499 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.