Nvidia увери скептичните инвеститори, че изкуственият интелект е готов за масово навлизане

Nvidia, която е изправена пред нарастващ скептицизъм сред инвеститорите, използва отчета си за последното тримесечие, за да подчертае напредъка в диверсифиацията на компанията, чиято цел е да намали зависимостта си от гигантските оператори на центрове за данни, които подхранваха нейния бурен растеж, предава Bloomberg.

Въпреки че разходите на големите клиенти от сектора на центровете за данни - известни като хиперскейлъри, са продължили да нарастват, Nvidia прогнозира, че широк спектър от други компании и правителства скоро ще се превърнат в по-значителен източник на приходи. Те са готови да изкупят чиповете на Nvidia и другите ѝ компютърни продукти, за да подкрепят собствените си амбиции в областта на изкуствения интелект.

В бъдеще т. нар. физически изкуствен интелект ще донесе огромни нови възможности под формата на роботи и автоматизирани автомобили, заяви главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг по време на разговор с анализатори. „Подготвени сме за всичко“, добави той.

Но инвеститорите вече не се впечатляват толкова лесно. Дори след като компанията надмина очакванията на анализаторите с резултатите и прогнозите си, цената на акциите ѝ се понижи с 1% в късната търговия в сряда. Акционерите не се впечатлиха от увеличаването на възнагражденията за инвеститорите, включително значителното повишаване на дивидента на компанията.

Приходите от продажби през тримесечието до края на юли ще възлязат на около 91 млрд. долара, съобщи компанията в тримесечния си отчет. Това е над средните прогнози за 87 млрд. долара, въпреки че някои анализатори очакваха 96 млрд. долара, сочат събрани от Bloomberg данни.

Същевременно компанията е изправена пред първите големи предизвикателства в доминацията си в изчислителната област на изкуствения интелект, тъй като различни производители на чипове се опитват да се сдобият с парче от бизнеса. А големи купувачи на технологията на Nvidia разработват собствени компоненти.

Книжата на компанията са поскъпнали с 20% от началото на годината до отчета. Ръстът надмина този на S&P 500, но остава зад повечето големи конкуренти в сектора на чиповете.

Nvidia изостава от конкурентите си при чиповете тази година. Графика: Bloomberg LP

Nvidia е лидер в продажбите на AI ускорители – чипове, използвани за разработването на модели с изкуствен интелект. Но тя е изправена пред нарастваща конкуренция от Силициевата долина. Advanced Micro Devices има конкурентни процесори, а Broadcom и Alphabet, компанията майка на Google, атакуват пазара със собствена технология.

Nvidia остава в завидна позиция, като Wall Street прогнозира, че приходите на компанията ще съставляват над една трета от общите продажби на целия сектор на полупроводниците тази година.

„Изграждането на фабрики за изкуствен интелект – най-голямото разширяване на инфраструктурата в човешката история, се ускорява с изключителна скорост“, отбеляза Хуанг в изявление.

Разходите за центрове за данни, които са основният източник на приходи на Nvidia, не показват признаци на забавяне. Хипермащабните компании планират да похарчат общо около 725 млрд. долара за изкуствен интелект тази година. Въз основа на новите резултати на Nvidia приходите от тези компании продължават да изпреварват другите източници.

Това е подкрепило не само продажбите на ускорители. Нараснало е и търсенето на процесори с общо предназначение. Това подобри резултатите на Intel и AMD. Новите компании в сектора на чиповете също получават тласък - Cerebras Systems, която предлага иновативен продукт на базата на големи силициеви пластини, осъществи миналата седмица най-голямото първично публично предлагане от началото на годината.

Nvidia, чиято централа се намира в Санта Клара, щата Калифорния, продава не само ускорители. Тя предлага гама от чипове, както и мрежа, софтуер, модели с изкуствен интелект и дори цялостни компютърни системи. Това прави обхвата и възможностите ѝ непоклатими, според ръководителите на компанията. Тя заяви, че има повече поръчки, отколкото може да изпълни, и инвестира в увеличаване на предлагането, за да отговори на това търсене.

През тримесечието до 26 април приходите от продажби на Nvidia са се увеличили с 85% до 81,6 млрд. долара. Анализатори очакваха средно 79,2 млрд. долара. Печалбата, без да се отчитат определени ефекти, е нараснала до 1,87 долара на акция. Това е над прогнозите за 1,77 долара.

Коригираният брутен марж, изразен като процент от приходите след приспадане на производствените разходи, е възлязъл на 75%.

Nvidia повиши тримесечния си дивидент от 1 на 25 цента на акция. Производителят на чипове обяви също обратно изкупуване на акции в размер на 80 млн. долара.

Ключовият бизнес сегмент на Nvidia – центровете за данни, е генерирал приходи от 75,2 млрд. долара спрямо очакванията за 73,5 млрд. долара. Мрежовият бизнес, който е част от звеното на центровете за данни, е осъществил продажби в размер на 14,8 млрд. долара спрямо очаквани 12,7 млрд. долара.

Като част от отчета си Nvidia съобщи, че преминава към нова рамка, която ще отразява по-добре „сегашните и бъдещите фактори за растеж. Данните за продажбите на центровете за данни вече ще отделят хипермащабните компании от група, която тя нарича ACIE за облачни услуги с изкуствен интелект, индустриални и корпоративни клиенти.

Компанията е напът да постигне общи приходи от над 370 млрд. долара тази година, сочат очакванията. По този показател размерът ѝ ще бъде приблизително 22 пъти по-голям в сравнение с фискалната 2021 г. Nvidia лесно постига повече продажби за едно тримесечие, отколкото следващите ѝ три най-големи конкуренти, взети заедно.

Хуанг се върна неотдавна от посещение в Китай с президента на САЩ Доналд Тръмп, най-големия пазар за полупроводници като цяло. Правилата за износ на САЩ затрудниха растежа на Nvidia в тази страна, като ограничиха продажбите на AI ускорители поради съображения, свързани с националната сигурност.

Администрацията на Тръмп започна да разрешава продажбата на по-стари продукти на Nvidia на китайски клиенти. Но Пекин, в опит да насърчи местните доставчици, се противопостави на тази инициатива. Така Nvidia остана почти изключена от пазара, който според компанията би могъл да генерира 50 млрд. долара на година.

Компанията съобщи в сряда, че все още не постига никакви приходи от центрове за данни в Китай.

Междувременно Nvidia продължава да се разширява в нови области. Тя започва да продава процесори с общо предназначение и предлага чипове, пригодени за етапа на извличане на заключения в развитието на изкуствения интелект. Това е моментът, в който моделите вече са обучени и започват да обработват входящи данни от реалния свят.

Компанията съобщи, че очаква приходи от 20 млрд. долара от продажби на процесори през тази година, което би я превърнало в най-големия доставчик в света.