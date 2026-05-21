Как Apple създава хитови продукти от дефектни чипове

Apple, отдавна известна с продуктите си от високия ценови сегмент, успя да развие процъфтяващ бизнес с продажбата на по-евтини устройства, докато повечето производители на джаджи са засегнати от нарастващите разходи, пише WSJ.

Една от тайните ѝ: използването на чипове с леки дефекти, които иначе биха били изхвърлени.

Тази стратегия личи в техническите подробности на новоизлезлия MacBook Neo на цена от 599 долара, който според ранните данни се радва на голям успех сред клиентите.

Чипът, който захранва Neo, е A18 Pro на Apple – същият чип, използван за първи път в iPhone 16 Pro преди две години, но с една ключова разлика. Версията на чипа за Neo има „5-ядрен“ графичен процесор – с едно ядро по-малко от версията в iPhone моделите от 2024 г., което показва, че Apple е успяла да запази част от чиповете A18 Pro с дефектно ядро за бъдеща употреба.

Дефектните ядра могат да бъдат деактивирани, като така се запазва чип, който все още функционира перфектно, за да захранва различни, често по-евтини устройства – в този случай лаптоп от нисък клас вместо iPhone от най-висок клас.

Това е най-новият пример за това как Apple прилага десетилетна стратегия в чип индустрията, за да извлече печалби от процесори с по-ниска производителност, сегментирани по категории „добър“, „по-добър“ и „най-добър“.

Това, което започна като операция по спасяване на чипове за мобилни телефони, се превърна в крайъгълен камък на дизайнерската стратегия на Apple, позволявайки ѝ да сегментира продуктовата си гама с хирургическа прецизност и да постигне ефективност, с която по-малките конкуренти се мъчат да се конкурират, казват анализаторите.

„Ако можете да използвате компоненти, които не отговарят на най-високите технически изисквания, ще спестите пари, отпадъци и време“, казва Тим Кълпан, анализатор на веригата за доставки, който е писал за поръчките на Apple за чипове Neo. „Освен това можете да достигнете до много повече клиенти, на които иначе може би не бихте могли да продавате.“

Apple е използвала гъвкавостта си със собствения си силиций, за да разработи по-евтини iPhone модели и компютри, много от които се продават добре. Neo е толкова популярен, че Apple изчерпва запасите си от останали чипове и е принудена да поръча нови, посочват източници, запознати с веригата ѝ за доставки.

Пренасочването на чипове е един от многото начини, по които Apple се възползва от своята внушителна верига за доставки. Напоследък компанията използва цените като оръжие, за да привлече нови потребители. Neo е достатъчно евтин, за да привлече потенциални потребители на Chromebook и персонални компютри, а iPhone 17e, който също използва „отхвърлен“ чип, е достатъчно евтин, за да привлече потребители на Android.

Конкурентните производители на устройства са по-затруднени от Apple заради растящите цени на паметта и пространствата за съхранение, което прави продажбата на устройства от по-ниския ценови сегмент нерентабилна и позволява на Apple да спечели пазарен дял, посочват изследователските фирми Counterpoint и IDC. Всеки нов потребител на устройство на Apple е и потенциален купувач на услугите на Apple с по-висока печалба, като например съхранение в iCloud и App Store.

От 2021 г. насам Apple е продала шест от чиповете си от серия A с едно ядро GPU по-малко в по-евтино устройство, след като напълно функционалната версия се появи за първи път в по-скъп iPhone, сочи анализ на Wall Street Journal на близо 200 документа на Apple.

Apple продава над 200 млн. iPhone-а годишно. Дори и малък процент от чиповете за смартфони да не отговарят на спецификациите, Apple все пак разполага с милиони, които може да използва за други цели. Моделът 17e използва чипове, които не са достатъчно добри за iPhone 17. iPhone Air използва чипове, които не биха отговаряли на спецификациите за по-скъпия 17 Pro.

Apple произвежда значително по-малко Mac-ове и чиповете от M-серията, които ги захранват. Въпреки това, две години след пускането на MacBook Pro, чипове от серията M, на които им липсва GPU ядро, се използват в по-евтиния iPad Air.

За по-старите чипове документацията на Apple не включва подробни спецификации, но запознати с практиките на компанията източници казват, че стратегията датира още от първия чип, проектиран от Apple – A4, който захранваше първия iPad, а няколко месеца по-късно и iPhone 4, а след това и Apple TV от второ поколение.

Чиповете A4, които консумираха твърде много енергия, не бяха подходящи за смартфони, работещи на батерия, но функционираха отлично в Apple TV, включен в контакта, споделят запознати с продуктите. Нещо подобно се случи и с по-малко ефективните чипове S7, които в крайна сметка бяха използвани във второто поколение HomePod, а не в Apple Watch, за който бяха първоначално проектирани, споделят същите източници.

Когато Apple купуваше процесори от доставчици като Intel или Samsung, можеше да избира най-добрите чипове, които те произвеждаха. Сега, когато Apple проектира свои собствени процесори, плаща на Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) да произвежда силициеви пластини, пълни със стотици чипове, понякога с различно качество.

Apple вгражда чипове с повече процесорни ядра в устройства с по-големи дисплеи и повече памет, за да създаде модели от по-висок ценови клас.

И докато пуска на пазара нови модели чипове, Apple пренасочва по-старите си чипове към по-евтини продукти. Чипът A8 се появи за пръв път през 2014 г. в iPhone 6, след това през 2015 г. в iPad Mini и Apple TV и накрая през 2017 г. в първия HomePod.

Използването на чипове в Neo, които иначе биха били изхвърлени, е един от начините, по които Apple успя да пусне на пазара своя първи лаптоп от ниския клас.

Но Neo е толкова популярен, че Apple изчерпва запасите си от ултраевтини бракувани чипове и наскоро направи нови поръчки за A18 Pro специално, за да поддържа производството на Neo, посочват запознати с веригата за доставки на Apple източници.

Това вече не е толкова лесно, колкото беше преди. Apple получава най-модерните си чипове от един доставчик, TSMC, който също се затруднява да отговори на огромното търсене на чипове за изкуствен интелект.

„Apple вече не разполага с гъвкавостта, с която се радваше някога, и напрежението започва да се проявява“, заяви Мин-Чи Куо, анализатор в TF International Securities.

Изпълнителният директор на Apple Тим Кук заяви, че компанията се сблъсква с недостиг на чипове, който ѝ пречи да задоволи търсенето на клиентите, особено за iPhone и все повече за Mac. На сайта на Apple в момента е посочено, че срокът за доставка на нов Neo е от една до две седмици.