Apple представи изненадващо силна прогноза въпреки продължаващите трудности с Mac

Apple представи изненадващо силна прогноза за приходите си за третото тримесечие въпреки предупрежденията, че разходите за чипове ще се увеличат и недостигът на компютри Mac ще продължи „няколко месеца“, съобщава Bloomberg.

Продажбите ще се увеличат с 14% до 17% през периода, който продължава до юни, заяви компанията по време на конферентен разговор след обявяването на резултатите в четвъртък. Този диапазон надмина средно очакваните 9,1%, което помогна на акциите да поскъпнат с над 3% в извънборсовата търговия.

Перспективите са добри за встъпващия в длъжност главен изпълнителен директор Джон Тернус, който поема ръководството от Тим ​​Кук на 1 септември. Тернус се появи за кратко по време на конферентния разговор, заявявайки, че ще запази „внимателността, обмислеността и дисциплината“ на Кук като главен изпълнителен директор.

„Имаме невероятен план занапред“, каза Тернус. „Това е най-вълнуващото време в моята 25-годишна кариера в Apple за изграждане на продукти и услуги“, допълни той. Кук, който управлява компанията, базирана в Купертино, Калифорния, от 15 години, ще остане изпълнителен председател.

Apple се възползва от серия нови продукти, пуснати през март, включително MacBook Neo, iPhone 17e, актуализирани модели iPad Air и нов MacBook Pro. Neo за 599 долара – първата голяма крачка на Apple към евтини лаптопи.

Общите продажби се увеличиха със 17% до 111,2 млрд. долара през второто фискално тримесечие, което приключи на 28 март. Анализаторите очакваха средно 109,7 млрд. долара. Самата Apple прогнозираше ръст на продажбите от 13% до 16%.

Apple сигнализира, че се справя като цяло с недостига на памет и разходите, но нещата ще се влошат с времето.

По време на разговора Кук заяви, че разходите за памет ще се повишат „значително“ през това тримесечие в сравнение с по-умерените увеличения през март. През четвъртото тримесечие и след това, каза той, ще има „нарастващо въздействие върху бизнеса“. Той отказа да разкрие дали Apple ще повиши цените.

Основните ограничения на доставките на Apple са свързани с процесори, а не с чипове памет. Въздействието е засегнало предимно Mac mini и Mac Studio – два настолни Mac-а, които станаха популярни с интегрирането на модели с изкуствен интелект.

Кук каза, че компанията е „подценила“ търсенето на тези компютри. Тя също така е подценила апетита за MacBook Neo, който също остава труден за намиране. Онлайн магазинът на Apple посочва време за чакане от няколко седмици за всички три продукта и разпродадени количества за някои конфигурации.

„Не сме на етап, в който да кажем, че това ще приключи скоро“, каза Кук, добавяйки, че ограниченията вероятно ще продължат „няколко месеца“. Той характеризира недостига на телефони iPhone като по-малко значителен от този, който засяга Mac-овете.

Продажбите на iPhone нараснаха с 22% до 57 млрд. долара през тримесечието, в съответствие с прогнозите. Mac също отчита увеличение, достигайки 8,4 млрд. долара. продажбите на iPad растат до 6,9 млрд. долара, докато носимите устройства, устройствата за дома и аксесоарите донесоха 7,9 млрд. долара.

Като част от отчета си за второто тримесечие Apple заяви, че ще изкупи обратно акции на стойност 100 млрд. долара и ще увеличи дивидента си.

Печалбата е нараснала до 2,01 долара на акция, надминавайки прогнозата от 1,96 долара. Китайският пазар, където Apple се затруднява през последните години, беше акцент през последното тримесечие. Приходите там скочиха с 28% до 20,5 млрд. долара. Прогнозите на Wall Street бяха за 18,9 млрд. долара.

Услугите - сегмент, който включва стрийминг на телевизия и музика, App Store, абонаменти за iCloud и др. – генерираха приходи от 31 млрд. долара през последното тримесечие, което е с 16% повече спрямо година по-рано. Това надмина прогнозата на Wall Street за 30,4 млрд. долара, според данни, събрани от Bloomberg.