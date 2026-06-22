Износът на ирански суров петрол през Ормузкия проток расте

Иран е увеличил количеството суров петрол, което открито изпраща през Ормузкия проток, до най-високото му ниво от началото на войната в момент, когато корабоплаването в региона се засилва, а Техеран и Вашингтон работят по споразумение за траен мир, предава Bloomberg.

Около 6 млн. барела ирански суров петрол са натоварени на три санкционирани от САЩ супертанкера - Elva, Virgo and Vigor, които са навлезли в Ормузкия проток рано в понеделник, сочат данни от проследяването на корабите. И трите показват, че се насочват към водите край Сингапур. Известно е, че там иранският суров петрол се прехвърля на кораби, които често доставят барелите на рафинерии в Китай.

Elva (бяло), Vigor (червено) и Virgo навлизат в Ормузкия проток рано в понеделник. Карта: Bloomberg LP

Супертанкерите са част от по-широко засилване на двупосочния трафик през протока - жизненоважен път между богатите на петрол и природен газ производители от Персйския залив и световните пазари. Около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ преминаваха през тесния воден път преди началото на войната в края на февруари.

Трите ирански кораба идват от основния терминал за износ на петрол на страната членка на ОПЕК, остров Харг, който се намира дълбоко във вътрешното море. Този обем се добавя към неотдавнашния износ на около 20 млн. барела от пристанището Чабахар на Ислямската република в Оманския залив.

Движенията биват отчетени, след като миналата седмица САЩ отмениха блокада от средата на април за кораби, пристигащи в иранските пристанища. Те също така показват, че Ислямската република възобновява бързо производството на суров петрол, включително възстановява товаренето от Харг, след като сега доставките могат да достигат безпрепятствено до световните пазари.

Иранският суров петрол започва да тече отново през Ормуз – наблюдавани доставки през протока на ежедневна база. Графика: Bloomberg LP

Продавачите на ирански суров петрол за Китай са намалили цените, след като Ислямската република възобнови износа си. Спот товарите на ирански лек суров петрол с доставка през юли се предлагат от търговци и посредници с отстъпка от 2,50 до 5 долара за барел спрямо цените на основния сорт Брент, съобщават източници, участващи директно в търговията, пожелали да останат анонимни, тъй като информацията не е публична. За сравнение, предлаганата отстъпка преди споразумението със САЩ беше около 1 долар.

Но интересът към покупки от независими рафинерии в Китай остава слаб поради нарастващите загуби и ограниченията върху производствения капацитет. Освен това американските санкции върху звено на компанията Hengli Petrochemical заради предполагаеми покупки на ирански петрол, което тя отрича, също са допринесли за известната предпазливост сред купувачите, съобщават източниците.

Китай обикновено купува около 90% от иранския износ на петрол, като търговията се оказа забележително устойчива благодарение на финансови, логистични и други вратички. Но на хартия азиатската страна не е купувала ирански суров петрол от 2022 г., тъй като доставките често се ребрандират като малайзийски.

Около 121 млн. барела ирански петрол все още стоят на танкери в и около Персийския залив и другаде, което е ръст с 5% спрямо седмицата преди мирното споразумение, сочат данните на Kpler. Около една четвърт от това количество се намира край бреговете на Китай или в Сингапурския проток.

Трафикът през Ормузкия проток като цяло се засилва, като редица натоварени танкери бяха забелязани да излизат от Оманския залив през уикенда, въпреки че някои от тях бяха изключили транспондерите си. Последният беше танкер под гръцки флаг, който превозва иракски суров петрол за Сингапур.

Търговците наблюдават и празните кораби, които влизат в Персийския залив, те са важни, тъй като износителите се стремят да увеличат производството си при липса на възможности за съхранение. Един много голям петролен танкер изглежда е влязъл в залива, след като е изключил предавателя си за преминаването, а друг е влязъл, като се е движел в непосредствена близост до оманското крайбрежие.

Четири празни танкера за втечнен природен газ, свързани с Катар, също са сигнализирали преминаването си през Ормузкия проток в Залива в понеделник. При успех това би бил най-големият брой за един ден от началото на войната през февруари.