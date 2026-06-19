Трафикът в Ормузкия проток расте, Иран е изнесъл 20 млн. барела петрол за седмица

Иран изнася големи количества петрол след подписването на временно мирно споразумение с Вашингтон в сряда.

Данни за корабоплаването, събрани от Bloomberg, показват, че тази седмица са засечени общо 11 танкера, превозващи общо 20 млн. барела петрол, които са напуснали иранското пристанище Чабахар в Оманския залив. Преди споразумението американските въоръжени сили спираха корабите да отплават към Индийския океан с цел да се ограничи достъпът на Техеран до петродолари. По-голямата част от иранския петрол се изнася за Китай.

Увеличените потоци идват на фона на продължаващите усилия на Иран да контролира кои кораби могат да преминават през Ормузкия проток и по какъв начин. Държавната агенция на страната за Персийския залив, структура, създадена да наблюдава транзитите, заяви в документ на своя уебсайт, че превозвачите трябва да следват определения от нея маршрут и посочи, че корабите могат да бъдат облагани с такси за преминаване.

Макар че сключеният в сряда меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран трябваше да отключи потоците от нефт и газ от целия регион, най-ясният признак за увеличен износ идва от Чабахар, който се намира точно извън Персийския залив, близо до границата на Иран с Пакистан.

САЩ и Иран отложиха началото на преговорите си за сключване на трайно мирно споразумение, които трябваше да се проведат в Швейцария в петък. Не е ясно дали това забавяне, което последва сблъсъците през нощта между Израел и подкрепяните от Иран бойци от „Хизбула“ в Южен Ливан, ще се отрази на транзита през Ормузкия проток и Оманския залив.

В петък сутринта не са били забелязани неирански танкери, напускащи Персийския залив, в сравнение с корабите, превозващи близо 10 млн. барела петрол, които в четвъртък се появиха извън пролива или преминаваха през него. Изглежда, че напълно натовареният супертанкер „Тензан“, който се появи отново в Оманския залив, е пресякъл пролива през нощта.

Възможно е в следващите дни да излязат наяве и други товарни потоци, тъй като все повече кораби преминават през Ормузкия проток с изключени транспондери, като се придържат към маршрут покрай брега на Оман.

Трафикът на петролни танкери в Ормузкия пролив се увеличава значително

Според анализаторската компания Kpler поне 20 петролни танкера са преминали през Ормузкия проток, откакто САЩ и Иран започнаха да възстановяват морския коридор за търговско корабоплаване, съобщи CNBC.

В четвъртък броят на преминаващите танкери достигна най-високото ниво от 2 юни насам, посочи компанията. Въпреки това трафикът все още е под нивата отпреди войната, когато ежедневно през пролива преминаваха над 100 кораба, включително десетки танкери.

Според Kpler общо 25 кораба са преминали през протока в четвъртък, включително товарни, контейнерни и други видове кораби, освен танкерите. Трафикът се е засилил, след като Военноморските сили на САЩ прекратиха блокадата си срещу Иран, а Техеран позволява на корабите да преминават през пролива в продължение на 60 дни, без да плащат такси.

„Трафикът като цяло беше балансиран – 13 преминавания от запад на изток и 12 – от изток на запад“, заяви Мат Смит, директор по проучвания на суровините в Kpler.

Според данните на компанията в четвъртък през Ормузкия проток са преминали три супертанкера от Саудитска Арабия и един от Обединените арабски емирства. Тези огромни кораби могат да превозват до 2 млн. барела нефт.

Иранските супертанкери включват транспондерите си, които бяха изключени по време на войната, съобщиха анализаторите на Kpler на клиентите си в бележка от петък. Пет ирански супертанкера, натоварени с петрол, са били забелязани да напускат региона в петък, посочиха анализаторите.

„Двупосочният поток на кораби сочи, че търговията с ирански суров нефт постепенно се връща към нормалните модели на функциониране“, коментират анализатори.

Според Kpler 18 кораба, преминали през Ормузкия проток в четвъртък, са следвали маршрута, определен от Иран за преминаване през пролива. Само един кораб е използвал маршрута, определен от Международната морска организация. Маршрутите, използвани от шест кораба, не са могли да бъдат потвърдени, посочи Kpler.

Споразумението между САЩ и Иран повдигна въпроси относно това как ще се управлява Ормузкият проток. След изтичането на 60-дневния период без такси Иран ще проведе преговори с Оман и държавите от Персийския залив относно начина на управление на пролива, съгласно условията на споразумението. Това изглежда оставя отворена възможността в бъдеще да бъдат наложени такси.