Президентите на САЩ и Иран подписаха споразумението за прекратяване на войната

Президентите на САЩ и Иран подписаха първоначалното мирно споразумение, което има за цел да прекрати войната. Това позволява сделката да влезе в сила незабавно, предава CNBC.

Споразумението включва повторно отваряне на Ормузкия проток, план в размер на 300 млрд. долара за „възстановяването“ на Иран и прекратяване на „всички видове санкции“ срещу Иран от страна на САЩ.

Но проблемът с иранската ядрена програма, основната заявена причина от САЩ за конфликта, все още подлежи на преговори в рамките на 60 дни, като периодът може да бъде удължен.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който подписа споразумението във Франция по време на срещата на върха на Г-7, защити предложението, като заяви, че то ще предотврати „икономическа катастрофа“. Но Тръмп предупреди, че САЩ „ще бомбардират жестоко“ Иран, ако не се стигне до окончателно споразумение.

Иранският президент Масуд Пезешкиан също подписа документа в сряда, потвърди Техеран.

Председателят на иранския парламент и ключов преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви пред държавната осведомителна агенция Фарс, че недоверието му към САЩ остава и че „пръстът на Иран е върху спусъка“.

„Ако врагът не разбере езика на логиката, отново ще влезем с езика на силата“, каза той, цитиран от Фарс.

Тръмп подписа меморандума за разбирателство преди вечеря във Версай в присъствието на френския президент Еманюел Макрон, френската първа дама Брижит Макрон, държавния секретар на САЩ Марко Рубио и други, се вижда на видео, публикувано онлайн от заместник-директора на кабинета на Белия дом Дан Скавино.

САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари, като убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и високопоставени представители на армията в първия ден.

Но оттогава конфликтът излезе от контрол, като тласна нагоре цените на енергоносителите и възобнови инфлационния натиск, след като Иран наложи фактическо затваряне на Ормузкия проток, ключов воден път за търговията, през който преминаваха около 20% от световните доставки на петрол и внечнен природен газ.

Тръмп заяви пред репортери в курорта Евиан-ле-Бен във Франция, където се провежда срещата на върха на Г-7, че планът ще предотврати „световна депресия“.

„Не исках да видя икономическа катастрофа. Ако войната беше продължила, това можеше да се случи“, допълни той. „Знам само, че всеки път, когато говорехме за възможността за мир, фондовият пазар се изстрелваше нагоре като космически кораб“, каза още американският президент.

„Всеки път, когато казвахме нещо негативно като неща, които няма да успеем да уредим, той поемаше много рязко надолу“, посочи Тръмп.

Френският президент Еманюел Макрон заяви по-късно в публикация в социалната мрежа Х с видео от подписването на споразумението, че то "открива пътя за траен мир и позволява повторното отваряне на Ормузкия проток".

"То е важна стъпка в правилната посока за нашите сънародници, която скоро ще позволи понижаване на цените на енергоносителите", добави Макрон.

В ранната търговия в Азия днес цената на петрола сорт Брент беше с около 1% по-ниска до 78,79 долара за барел, но все още е с около 8 долара над нивото преди началото на конфликта.

Според текста на споразумението, подписано от Тръмп, САЩ ще „се ангажират да преговарят и да постигнат окончателно споразумение за максимум 60 дни, които може да бъдат удължени по взаимно съгласие“.

В споразумението се посочва, че „Иран потвърждава, че няма да се сдобива или да разработва ядрени оръжия“, което беше водещото условие на Тръмп от началото на войната.

В меморандума се казва още, че обогатеният уран на Иран ще бъде разводнен на място под наблюдението на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Първоначално САЩ искаха ядреният материал да бъде изнесен изцяло от страната. Що се отнася до Ормузкия проток, не се предвиждат такси за корабите, които преминават през водния път в рамките на 60 дни, сочи споразумението. Но меморандумът оставя възможността за бъдещи такси, каквито нямаше преди конфликта.

Галибаф заяви в интервю за държавната телевизия, че Ормузкият проток „няма да се върне към условията преди войната“. Той намекна, че страната може да взема такси от корабите, които преминават през ключовия воден път след изтичането на 60-дневния период на споразумението.

Въпреки че преди време обеща да заличи балистичните ракети на Иран, Тръмп заяви на срещата на върха на Г-7, че би било „ОК“ Техеран да притежава такива оръжия, „щом и други страни ги имат“.

Първата точка на споразумението обявява „незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан“.

Но Израел заяви, че няма намерения да изтегли войските си от Ливан и извърши нападения срещу „Хизбула“ в сряда. Тръмп става все по-притеснен, че израелските военни операции срещу групировката може да подкопаят споразумението с Иран. Той предупреди израелския премиер Бенямин Нетаняху на срещата на Г-7 в сряда.

Американският президент заяви, че Нетаняху е „добър човек“, но може да има „малко по-мек подход“. „Не е нужно да сривате сградата всеки път, когато в нея влезе човек от „Хизбула“, заяви той.

След вечерята във Версай Тръмп пое обратно към Вашингтон, където мирният план с Иран разбуни духовете на конгресмените от двете партии, включително членове на собствения му политически кръг.

Републиканският сенатор от Луизиана Бил Касиди, който неотдавна загуби битката за преизбирането си за сметка на подкрепен от Тръмп опонент, заяви: „Това е най-голямата външнополитическа грешка от десетилетия“.

Републиканският сенатор от Тексас Тед Круз, който е привърженик на твърдата линия спрямо Иран в Конгреса, постави въпроса за фонда от 300 млрд. долара за Техеран. „Да дадем милиарди долари на теократични лунатици, които искат да ни убият, не е добра идея. Смятам, че за съжаление, президентът получава лоши съвети“, каза той пред репортери.