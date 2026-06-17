Мирното споразумение на САЩ и Иран: Големи финансови облаги срещу отказ от ядрено оръжие

Иран ще получи широки финансови стимули като част от споразумението си със САЩ, включително правото да продава петрол незабавно, да се възползва от фонд за развитие в размер на 300 млрд. долара и да получи евентуален достъп до замразените си активи, показва окончателният проект на споразумението, цитиран от Bloomberg.

Въпреки че рамките на меморандума за разбирателство циркулират в медиите от няколко дни, новият документ, с копие от който разполага Bloomberg News, дава най-пълната картина до момента на икономическата подкрепа, която Иран ще получи срещу прекратяване на блокадата си на Ормузкия проток и потвърждаване на ангажимента си да не се стреми към ядрено оръжие.

Двете страни договориха споразумението в неделя и смятат официално да го подпишат на 19 юни в Швейцария, като откриват пътя за 60-дневни преговори с цел окончателно прекратяване на войната и налагане на нови строги ограничения върху ядрената програма на Иран. Нито една от двете страни не е публикувала официално текста, но САЩ са започнали да го разпространяват сред свои съюзници на срещата на върха на Г-7 във Франция, съобщи запознат с въпроса източник.

Друг човек, запознат със съдържанието му, пожелал на остане анонимен, тъй като разговорите са от частен характер, е заявил, че техническите подробности все още се уточняват. Това означава, че точният език все още може да се промени преди подписването.

Съгласно условията американското финансово министерство „ще предостави дерогации за износа на ирански суров петрол, петрохимически продукти и техните деривати“ веднага след подписването на меморандума за разбирателство. САЩ ще отменят морската си блокада и двете страни ще работят за гарантиране, че движението през Ормузкия проток ще се върне към нивата си отпреди войната в рамките на 30 дни.

Американски официални представители дадоха противоречаща информация кога ще бъде публикуван текстът на споразумението. Тръмп заяви, че това ще стане след церемонията по подписването в петък, а високопоставен американски представител каза в понеделник, че той може да бъде публикуван до дни. Очаква се церемонията да се състои в планинския курорт Бюргенщок с гледка към езерото в Люцерн, съобщи швейцарското външно министерство. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс вероятно ще е начело на американската делегация, а Иран се очаква да бъде представен от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф.

Цените на петрола намаляха рязко, след като Тръмп заяви миналата седмица, че споразумение е възможно всеки момент. Брентът се търгува на равнище под 80 долара за барел, след като поевтиня с 15% за четири дни, най-дългата му губеща серия от началото на годината поради очакванията, че повторно отваряне на Ормузкия проток ще отприщи вълна от предлагане.

Цената на петрола сорт Брент спадна под 80 долара за барел. Графика: Bloomberg LP

Според проектодокумента САЩ и регионалните им партньори ще създадат план за възстановяване на Иран и ще позволят икономическото му развитие с финансиране от най-малко 300 млрд. долара. Той е неясен относно освобождаването на замразени активи на Иран, като се отбелязва, че САЩ предприемат действия средствата „да бъдат освободени и да станат напълно налични“, без да се посочват времеви рамки.

В отговор на молба за коментар американски представител е отказал да обсъжда конкретни подробности по проекта, но е заявил, че Иран може да се възползва от споразумението само ако изпълни ангажиментите си. Те включват да не се стреми към ядрено оръжие, да неутрализира запасите си от обогатен уран и да позволи свободно корабоплаване през протока.

По-рано Тръмп отрече, че САЩ ще платят на Иран 300 млрд. долара. В проектодокумента се посочва само, че САЩ и техните партньори ще осигурят финансирането на тази сума.

По време на срещата на Г-7 Тръмп заяви, се споразумението е „уредено“ и че то ще попречи на Иран да разработва ядрени оръжия. Той допълни, че САЩ няма да платят военни репарации или да инвестират пари в Иран. Президентът посочи, че лидерите на Техеран „трябва да се докажат, струва ми се, преди някой от нас да отиде там“.

Новото споразумение създава политически рискове за Тръмп, който от години твърди, че споразумението от 2015 г. между администрацията на президента Барак Обама и Иран за ядрената му програма представлява огромно финансово дарение за Техеран. Тръмп развали споразумението през 2018 г. и обеща по-добър вариант.

Сега, когато Тръмп се стреми да прекрати конфликта, който САЩ и Израел започнаха на 28 февруари, съюзниците му от Републиканската партия в Конгреса и твърдолинейни представители относно Иран извън администрацията му изразиха притеснение, че той се готви да даде на Техеран твърде голямо финансово възнаграждение, без да получи достатъчно в замяна.

„Ако това е вярно, Иран печели“, заяви бившата постоянна представителка на САЩ в ООН Ники Хейли в Х във връзка с перспективата Иран да получи дерогации да продава петрола си. „Би трябвало да има нулево облекчаване на санкциите от първия ден“, допълни тя.

Съществуват и други предизвикателства – в проектодокумента се посочва, че войната ще бъде прекратена „на всички фронтове, включително в Ливан“. Това ще изисква съгласие от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който до момента отказва да прекрати войната на страната си срещу „Хизбула“ от другата страна на израелската северна граница.

Съгласно споразумението САЩ ще се ангажират също да прекратят санкциите си срещу Иран, но само като част от окончателно споразумение, което трябва да бъде дотоворено в следващите два месеца за прекратяване на войната за постоянно. САЩ ще изтеглят също военните си сили „от околните райони“ в рамките на 30 дни след сключването на окончателно споразумение.

Запознатият източник е заявил, че според САЩ продажбите на петрол се отнасят само за ирански петрол, който вече е натоварен на танкери и не означава по-широко разрешаване на Иран да възобнови износа.

Споразумението предлага комбинация от незабавни и евентуални стимули за Иран, който трябва да се ангажира да не се стреми към ядрено оръжие. Страната отдавна настоява, че не иска атомна бомба и се ангажира да на се стреми към създаването ѝ като част от Съвместния обхватен план за действие от времето на Обама.

Иран е подложен на американски санкции от революцията през 1979 г., която свали шаха. Ирански средства в размер на близо 12 млрд. долара са били замразени по това време, се посочва в анализ на Атлантическия съвет. В следващите десетилетия бяха наложени допълнителни американски санкции, както и санкции от други страни, особено преди Съвместния обхватен план за действие за иранската ядрена програма, който беше задействан през 2015 г.

В проектодокумента, видян от Bloomberg, не се говори пряко за запасите от обогатен уран на Иран. Посочва се само, че съдбата на обогатения уран на страната „ще бъде надлежно адресирана в окончателно споразумение“ наред с всички други ядрени въпроси.

Новият проект не обвързва САЩ с твърди срокове за смекчаване на санкциите или създаване на фонда. Въпреки това анализатори, които настояваха за строги ограничения за Иран, реагираха скептично на проектодокумента.

Администрацията на Тръмп „успя да обедини както поддръжниците, така и критиците си срещу споразумението, което все още не е публикувала“, отбеляза Марк Дубовиц, главен изпълнителен директор на Фондацията за отбрана на демокрациите, в Х. „До момента това не изглежда обещаващо", допълни той.