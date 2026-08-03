Тръмп заяви, че днес ще се проведат мирни преговори с Иран и не определи срок за сделка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че днес ще се проведат преговори с Иран, но отказа да определи краен срок за постигане на споразумение, след като по-рано отмени предстояща атака с надеждата за бързо постигане на споразумение за повторно отваряне на Ормузкия проток и решаване на безизходицата около ядрените способности на Техеран, предава Ройтерс.

Тръмп заяви късно в събота в платформата си Truth Social, че Иран и други близкоизточни страни са поискали време, за да постигнат сделка, която би довела до „незабавно и пълно“ повторно отваряне на протока и „край на ядрената заплаха на Иран“, но добави, че Техеран трябва „да слючи бързо СДЕЛКА“.

След завръщането си във Вашингтон от уикенд в Ню Джърси Тръмп каза пред репортери в неделя, че преговорите ще започнат в понеделник следобед, но не разкри подробности къде ще се проведат и кой ще участва в тях.

Тръмп отказа да отговори на въпрос дали има краен срок Иран да сключи споразумение. „По-скоро бих постигнал споразумение. Не се стремя да убивам хора, защото умират хора, умират много хора, а ние не искаме това“, заяви той в отговор.

Тръмп многократно отправяше заплахи, че ще ескалира войната срещу Иран, която започна с Израел в края на февруари, след което даваше повече време за разговори, които до момента не са довели до обхватно споразумение.

Явната деескалация на Тръмп след дни на заплахи от нови атаки от всяка страна беше поредният поврат във войната. Атаките се разпространиха в Персийския залив до Червено море и дори съоръжение в Египет на Средиземно море.

Иран затвори до голяма степен Ормузкия проток, през който преминаваха 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ преди началото на войната, като предизвика ръст на цените на енергоносителите и по-широка инфлация.

Президентът на САЩ заяви, че целта му да не позволи на Иран да се сдобие с ядрени оръжия оправдава по-високите цени на горивата в краткосрочен план, но икономическите проблеми го подложиха на политически натиск да намери начин за прекратяване на конфликта.

Цените на петрола намаляват с над 4% в началото на търговията в понеделник.

Иранска дипломация

Иранският външен министър Абас Арагчи е провел телефонни разговори със саудитския си колега принц Фейзал бин Фархан и началника на Генералния щаб на пакистанската армия Асим Мунир, за да обсъди дипломатическите усилия, съобщи в неделя иранската държавна телевизия.

Официалната иранска осведомителна агенция ИРНА съобщи по-рано, че преговори между Техеран и Оман за Ормузкия проток са на финален етап, като се позова на външния министър Абас Арагчи.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи заяви, че преговорите са съсредоточени върху договарянето на нов маршрут през протока и допълни, че това „не е свързано с отваряне или затваряне на Ормузкия проток. Това е отделна дискусия“.

Миналия месец Иран публично отхвърли предложение на Оман, подкрепено от страните от Персийския залив, за управление на протока, който споделят. Запознати с въпроса източници заявиха пред Ройтерс, че планът включва събирането на доброволни такси за използване на протока.

Израелският министър на енергетиката Ели Коен, който е и член на кабинета по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху, заяви, че съществува координация в областта на сигурността и разузнаването между Израел и САЩ относно всичко, което се случва в региона.

„Със или без споразумение и независимо от външните ангажименти, ако Иран се опита да поднови ядрената си програма или да постигне напредък по балистичните си ракети, ще бъдем там. Ще предприемем действия и ще нанесем удари“, добави той.

Тръмп и Нетаняху се срещнаха миналия вторник във Вашингтон и израелски официален представител заяви, че са обсъдили всички възможни пътища за ограничаване на ядрената програма на Иран, включително дипломация, икономически натиск и сила. Техеран отрича да се стреми към създаването на ядрени оръжия.