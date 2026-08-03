Италия планира да излезе от Monte Paschi до края на септември

Италия планира да се освободи от оставащия си дял в Banca Monte dei Paschi di Siena SpA до края на септември, преди офертата за придобиване от Intesa Sanpaolo SpA да навлезе в решаваща фаза, съобщава La Stampa.

Министерството на финансите на Италия, което все още държи 4,9% от Monte Paschi, иска да запази неутрална позиция и да избегне впечатлението, че заема страна в офертата, пише вестникът, като се позовава на представител на министерството, говорил анонимно.

Министърът на финансите Джанкарло Джорджети коментира през юни, че ускорената процедура е най-добрият начин за продажба на дела и потвърди, че правителството е „неутрална“ страна в текущия процес на банкова консолидация.

Шансовете на Intesa Sanpaolo да прекрати офертата си за придобиване в размер на 30 млрд. евро се увеличават, след като в края на миналата седмица Banco BPM се отказа от нейната оферта. От BPM посочват, че условията за взаимно договорена сделка не са се осъществили.

Intesa ще проведе общо събрание на акционерите, за да одобри увеличение на капитала за сделката с Paschi на 10 септември.

Оттеглянето на Banco BPM беше обявено часове след намесата на Credit Agricole SA, най-големият ѝ акционер. „Нищо не може да се направи срещу нас или без нас“, коментира заместник-главният изпълнителен директор на Credit Agricole Жером Гриве по време на телефонен разговор в петък.

Предпочитан сценарий за Credit Agricole би било сливане между Banco BPM и Credit Agricole Italia, коментира също заместник-главният изпълнителен директор на френската банка Клотилд Л'Анжевен по време на телефонен разговор за приходите в петък.

Докато главният изпълнителен директор на Monte Paschi Луиджи Ловалио обмисля следващия си ход, Италия чака да види какво ще направи Credit Agricole. Правителството на Джорджа Мелони блокира миналата година офертата на UniCredit SpA за Banco BPM, като използва правото си на вето върху сделки, включващи стратегически активи.

Monte Paschi беше спасена от правителството през 2009 г. и национализирана осем години по-късно заради нарастващи загуби.

През юли Credit Agricole увеличи позицията си до около 29% от BPM, за да защити интересите си в Италия, но не е поискала разрешение за придобиване на контролен пакет, кментира Л'Анжевен в интервю за Bloomberg Television.