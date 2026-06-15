САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство за прекратяване на войната

САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за разбирателство, който урежда прекратяването на продължилата близо четири месеца война, заявиха представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, цитирани от Ройтерс.

Официалната церемония по сключването на споразумението ще се състои на 19 юни, петък.

Според Вашингтон трафикът през Ормузкия проток ще бъде възобновен през същия ден.

Меморандумът е подписан от Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс, както и от председателя на парламента в Иран Мохамад Багер Галибаф, разкриват служители на Белия дом.

Изтеглянето на войските на Израел от Ливан не попада в списъка с условия между Вашингтон и Техеран. В същото време Израел има правото да се защитават от атаките на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

САЩ и Иран са договорили условията за край на войната и за отварянето на Ормузкия проток, като новината върна оптимизма на фондовите борси по света.

Това е най-големият пробив по пътя към потушаването на конфликта, който започна през февруари, когато Израел и САЩ стартираха въздушни удари по цели в Иран.

Ключови ще бъдат следващите 60 дни, в които трябва да бъдат изчистени най-важните теми от споразумението. Първият от тях - бъдещето на иранската ядрена програма, съобщава БНТ.

Иранските ядрени съоръжения, част от които бяха поразени от американските сили по време на конфликта, остават в центъра на преговорите. Иран настоява, че ядрената му програма е за мирни цели, но от Вашингтон държат Ислямската република да няма ядрени способности, както и да предаде за унищожаване количествата си обогатен уран.

Друг ключов въпрос е и отпадането на иранските санкции - Техеран иска то да стане незабавно, но американската страна иска поетапно отслабване. В следващите два месеца на масата за преговори ще бъде обсъдена и съдбата на замразените ирански активи в чужбина.