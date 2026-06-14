Войната на САЩ с Иран ще бъде във фокуса на срещата на страните от Г-7

Агресивната търговска политика на президента на САЩ Доналд Тръмп доминираше н миналогодишната среща на Г-7, когато лидерите на най-големите икономики в света се събраха в Канада с надеждата да избегнат потенциална опустошителна търговска война.

Тази година се очаква войната на Тръмп с Иран да хвърли сянка върху срещата на върха в Евиан, Франция.

Докато лидерите се събират в алпийския курорт, САЩ изглежда са на прага на споразумение за повторно отваряне на Ормузкия проток, но ключови детайли относно ядрената програма на Иран все още трябва да бъдат разгледани през следващите няколко седмици.

Решението на Тръмп да удари Иран и противоречията му относно това дали атаките ще се засилят, го изправят пред по-враждебна публика на тазгодишната среща на върха, по-малко впечатлена от политическото му завръщане и по-загрижена за собствената си съдба. Войната в Близкия изток разтърси петролните пазари, наруши енергийните доставки и подхрани глобалния инфлационен натиск, който създаде множество вътрешнополитически и икономически проблеми за държави, далеч по-зависими от пролива, отколкото САЩ.

„Миналата година имаше търговските войни, а тази година можем да говорим за действителната война, която причинява толкова много сътресения в световната икономика“, коментира стратегът на Републиканската партия Матю Бартлет, който служи в първата администрация на Тръмп.

Европейските лидери се надяват да тласнат Тръмп към постигне на окончателно споразумение с Иран, като потвърдят обещанието си да помогнат за осигуряването на сигурността на пролива, след като бъде подписано споразумение.

Френският президент Еманюел Макрон покани саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман и катарския емир Тамим бин Хамад Ал Тани на срещата на върха, за да обсъдят повторното отваряне на пролива. Египетският премиер Абдел Фатах Ел-Сиси също се присъединява към разговорите.

Войната се отрази негативно на различните страни по света. В САЩ инфлацията достигна 4,2% през май, най-високото ниво от три години насам, в резултат на високите цени на бензина и дизела. Очаква се междувременно Японската централна банка (ЯЦБ) да повиши лихвените проценти до 31-годишен връх, тъй като цените на едро нараснаха с най-бързите си темпове от три години насам. Европейската централна банка (ЕЦБ) по-рано тази седмица повиши лихвените проценти на фона на опасенията от ускоряващата се инфлация, въпреки че страните се справиха с енергийната криза, като увеличиха вноса на газ от САЩ.

Междувременно икономистите предупреждават за ефектите от затварянето на пролива – включително върху веригата на доставки на изкуствен интелект, а Световната банка заяви, че войната вреди на перспективите за растеж на световната икономика. Очаква се икономиката през 2026 г. да нарасне с годишен темп от 2,5%, в сравнение с 2,9% през последните две години. Това е най-бавният темп от началото на пандемията от Covid-19 през 2020 г.

Франция, домакинът на срещата на върха на Г-7, се надява да използва събитието, за да намери начини за смекчаване на щетите от затворения проток.

„Няма да е продуктивно да се говори за определени аспекти на ситуацията с Иран“, казва Филип Лък, заместник-главен икономист в Държавния департамент на САЩ по време на администрацията на президента Джо Байдън. „Областта, в която изглежда, че французите се опитват да изместят фокуса, е как Г-7 може да помогне за решаването на по-широките последици от затварянето на пролива“, добавя той.

Служител на Белия дом заяви, че целите на САЩ за срещата на върха засягат редица области на политиката, включително инвестиции и търговия, изкуствен интелект, ебола, минерали, енергетика и незаконна имиграция и трафик на наркотици. Служителят добавя, че САЩ планират да подчертаят работата си в няколко от тези области и да насърчат други страни да подкрепят тези усилия.

Тръмп вече е договорил няколко търговски споразумения, а Върховният съд усложни способността му да налага нови мита, съкращавайки пространството за стартиране на нови търговски войни.

Президентът на САЩ се оплака, че европейските лидери не са направили достатъчно, за да помогнат на САЩ във войната срещу Иран, като отхвърлят исканията за помощ при налагането на блокади и осигуряването на сигурността на Ормузкия проток. Европейските лидери остават скептични към военните цели на Тръмп и са разочаровани от непредвидените последици, като германският министър-председател Фридрих Мерц стигна дотам, че заяви, че Америка е била „унизена“ от Иран.

„САЩ са причината за това историческо глобално смущение на световните стокови пазари. Не мога да се сетя за прецедент, в който ние да сме разрушителят – този, който води тази война по избор, всъщност е член на Г-7 и това има последици за всички останали страни членки“, посочва Кейтлин Уелш, бивш служител на Съвета за национална сигурност по време на първия мандат на Тръмп и директор на Глобалната програма за продоволствена и водна сигурност в Центъра за стратегически и международни изследвания. „Това очевидно е слонът в стаята“, добавя тя.