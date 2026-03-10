Г-7 поиска от МАЕ сценарии за освобождаване на петролни резерви

Страните от Г-7 поръчаха на Международната агенция за енергетика (МАЕ) да изготви сценарии за освобождаване на петролни запаси, пише Bloomberg. Организацията отбелязва, че иска да бъдат проучени количествата в резерв, както и варианти как може да бъде използван този петрол при задълбочаване на кризата в Близкия изток.

След срещата ръководителят на МАЕ Фатих Бирол съобщи, че ще има извънредно заседание на членовете на агенцията по-късно днес (10 март). Той отбеляза още, че членовете на МАЕ (32 държави) държат в резерв около 1,2 млрд. барела петрол и още около 600 млн. барела запаси на индустрията, които обаче са под държавен контрол.

Бирол коментира още, че ситуацията в Близкия изток се усложнява не само заради спрените доставки през Ормузкия проток, но и заради намаляването на добива в страните от Персийския залив, чийто капацитет за съхранение на петрол вече се изчерпва. Това обаче създава значителни и нарастващи рискове за пазара, се казва в съобщение на МАЕ. Държавите, обявили намаляване на добивите, са водещите членове на ОПЕК - Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Кувейт и Ирак.

Преди ден френският министър на финансите Ролан Лескюр коментира, че Г-7 още не обсъжда варианти за освобождаване на петролните резерви. След среща на енергийните министри от организацията в Париж обаче Г-7 иска да има подготвени варианти, отбелязва още Bloomberg. Франция е ротационен председател на организацията.

В понеделник цената на петрола се доближаваше до 120 долара за барел, след като стана ясно, че Ормузкият проток фактически е блокиран, а конфликтът в Близкия изток се задълбочава. Но в към 17:45 часа днес цената на петрола пада с 12% и американският лек суров петрол (WTI) се търгува за малко под 84 долара за барел, а европейският "Брент" - за 88 долара за барел.

По време на изслушване в Народното събрание стана ясно, че България има достатъчно резерви от петрол и горива за повече от задължителните по закон 90 дни. Назначеният от държавата специален управител на "Лукойл България" Румен Спецов обясни още, че страната ще получи по график доставките за март, но има опасения дали заявките за април ще бъдат изпълнени по предварителния график.

Спецов каза, че около Ормузкия проток са блокирани към 800 танкера и липсата на свободни кораби също е проблем за търговията.