България има горива и петрол в запас за повече от 90 дни, но цените ще се повишават

България има в запас горива и петрол, които са напълно достатъчно за повече от 90 дни, стана ясно по време на изслушване в Народното събрание. Депутатите извикаха служебния финансов министър Георги Клисурски, който обаче е в Брюксел на заседанието на ЕКОФИН, и позицията на финансовото министерство беше представена от зам.-министъра Станимир Михайлов. В пленарната зала отчет за състоянието на запасите и мерки за гарантиране на доставките и цените дадоха и ръководителите на Агенция "Митници" Георги Димов, на държавния резерв Асен Асенов и специалният управител на "Лукойл" Румен Спецов.

Михайлов съобщи, че в данъчните складове има достатъчно количества горива, за да бъде покрито потреблението за 90 дни, преди да се стигне до нуждата да бъдат освободени "дълбоките резерви" в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". "Количества газ има да бъде задоволена нуждата на страната до септември", допълни още той.

Как влияе цената на петрола върху българските горива?

Зам-министърът уточни още, че вече е създадена междуведомствена група, в която участват министрите на финансите, на икономиката, на енергетиката, на отбраната и на вътрешните работи, както и представители на НАП, Агенция "Митници" и на "Лукойл". Тя се ръководи от премиера Андрей Гюров и ще извършва ежедневен мониторинг на доставките на петрол и горива, както и движението на цените. Михайлов обаче посочи, че очаква, че при ръст на цената на петрола с 10%, цената на бензина ще се повиши с 0,07 евро (до около 1,36 евро за литър) до края на март, а на дизела може да се увеличи с до около 0,10 евро (до 1,41-1,45 евро за литър).

Рафинерията в Бургас има подсигурени доставки на петрол до края на март, както и договорени и до края на април, но не е ясно дали априлските доставки ще бъдат осъществени по график. Към момента няма индикации, че те няма да бъдат изпълнени, въпреки че има забавяния, призна Румен Спецов.

Той даде информация за ценообразуването на горивата, посочвайки, че танкер, натоварен днес (10 март), ще бъде остойностен с осреднената цена на сорта Брент за последващите дни с котировки (тоест за 11,12,13,16 и 17 март). Танкерът ще пристигне на пристанището в Бургас на 20 март, но заради санкциите срещу "Лукойл" трябва да бъде платен до 19 март, следват дни за разтоварване и подготовка за преработка, което ще стане около 7-8 април.

Спецов не отговори директно защо сега цената на горивата се повишава, въпреки че на пазара бензинът и дизелът реално е от петрол, платен през февруари. Депутати обаче отбелязаха, че това е пазарното поведение - България не е собственик на рафинерията и може да бъде осъдена за лошо управление от руската компания "Лукойл", която остава собственик на рафинерията в Бургас, макар че държавата пое управлението, за да не бъде блокирана работата след американските санкции срещу дружеството.

По данни на Спецов в момента цената на горивата се повишава с много малък темп спрямо световните пазари - дизелът у нас е с 12% по-скъп спрямо повишение от 50% на световните пазари, а бензинът - с 6% спрямо 20% на световните пазари.

Управителят на "Лукойл" обърна внимание, че в момента в района на Ормузкия проток са блокирани към 800 танкера и при това положение, дори и да бъде намерен петрол на добра цена, той може и да не може да бъде превозен до Бургас.

Запасите са налице

В последните дни агенцията за държавен резерв и военновременни запаси е направила проверки и няма отклонения, гарантира пред депутатите директорът Асен Асенов. Той уточни, че агенцията съхранява бензин за около 30 дни (64 хил. тона в страната и 11 хил. тона в Унгария, Словакия и Румъния), а дизел - за 64 дни (525 хил. тона в страната и 42 хил. тона в Унгария, Словакия, Румъния и Гърция). Страната има в резерв още и 356 хил. тона петрол, от които 183 хил. тона в Гърция и Италия, които осигуряват работа за "Лукойл" в продължение на между 23 и 40 дни и ще стигнат да бъде подсигурено потреблението за 90 дни.

Количествата горива и петрол могат да бъдат освободени, ако има два поредни месеца с над 20% спад на доставките на годишна база.

От агенцията са се свързали със своите колеги в чужбина и са се уверили в наличието на запасите, които се съхраняват там. Те могат да стигнат до България за 15-45 дни. Запасите от петрол могат да бъдат доставени в рамките на 5 до 15 дни.

Планираните мерки

По време на изслушването пред депутатите зам.-министърът на финансите съобщи, че страната не може да намали акцизите и ДДС върху горивата самостоятелно, а трябва да бъде съгласувано с Европейската комисия (ЕК). В Министерството на финансите са разглеждани различни варианти за компенсаторни механизми и ако има задълбочаване на кризата, те ще бъдат предложени и дискутирани в правителството.

Основната мярка в момента е контрол върху доставките и цените, както и спазването на ограниченията за износ на дизел - "Нефтохим" може да изнася дизел само ако става въпрос за доставки, които биха нанесли щети на рафинерията от санкции за неизпълнени договорки. Оценка на това прави Агенция "Митници".