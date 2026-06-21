53 области в Русия изпитват недостиг на гориво след украинските атаки срещу рафинерии

Украйна обстрелва руски петролни рафинерии при удари с дронове с голям обсег, което доведе до ограничения на продажбите на гориво, повишаване на цените на бензина и огромни опашки от коли пред бензиностанции на стотици километри от фронтовите линии, пише Wall Street Journal.

Тази седмица дронове многократно поразиха рафинерия в Москва, която произвежда над една трета от доставките на гориво за руската столица и заобикалящия я район. Видеозаписи на последната атака, публикувани в социалните мрежи в четвъртък, показаха огромно огнено кълбо, което изригва при взрив на резервоар за съхранение и редица други пожари в комплекса.

Това беше поредната от над 20 атаки срещу руски рафинерии от март насам, които създават нарастващо главоболие за усилията на Кремъл да поддържа икономическа нормалност и да предпази гражданите си от последиците от жестоката четиригодишна война.

Русия вече не публикува официални данни за това колко суров петрол преработва в гориво и често е неясно колко бързо рафинериите възобновяват дейността си след удари. Но външни анализатори считат, че при последната вълна от атаки са спрени над 20% от руския капацитет за рафиниране.

„Такова нарушаване на дейността е безпрецедентно в историята на конфликта между Русия и Украйна“, коментира Международната агенция за енергия (МАЕ) в доклад в сряда.

Най-пострадали са областите близо до фронта, особено Крим, който Русия анексира от Украйна през 2014 г.

През последните седмици дронове на Киев многократно поразиха цистерни с гориво по сухопътен маршрут за снабдяване, който преминава през други окупирани територии на Украйна, предизвиквайки недостиг на бензин в Крим. Местните власти наредиха въвеждането на система за нормиране, включително QR кодове, които шофьорите трябва да показват, за да получат отредената им дажба гориво.

Ограниченията за покупки на гориво се разпространиха в 53 области на Русия и окупирани украински територии, включително в Арктика и Сибир, съобщи руската независима медия „Бел“ тази седмица, като се позова на публични съобщения. Много от правилата не позволяват на шофьорите да купуват повече бензин от количеството, необходимо за запълването на един резервоар, за да се предотврати презапасяването.

Президентът Владимир Путин не говори много за недостига. Властите работят, за да гарантират стабилни доставки на гориво, съобщи кабинетът на Русия в петък след среща, посветена на пазара на горива.

Недоволни шофьори използваха социалните мрежи, за да се оплачат от дългото чакане на бензиностанциите. Във видео, споделено в „Телеграм“ тази седмица, жена заяви, че е чакала със съпруга си и пудела им два часа и половина, за да напълнят резервоара си по време на пътуване по път с тол такси между Москва и Санкт Петербург.

„Хората са готови да платят всякаква цена за бензин в момента“, казва шофьор в Крим във видео, публикувано в канала в „Телеграм“ на руски любители на автомобилите от 13 юни.

Миналата година подобна кампания с атаки с дронове срещу рафинерии също наложи въвеждане на квоти за гориво в някои руски области преди ударите срещу рафинериите внезапно да спрат през октомври.

Новите атаки станаха по-ефективни, тъй като Украйна атакува най-големите и модерни рафинерии на Русия, които произвеждат високооктанов бензин и използват трудно заменимо западно оборудване, казва Владимир Милов, бивш руски заместник-министър на енергетиката.

„Тези 10-15 рафинерии са много тясна, уязвима мишена. Просто казано, ако ги атакувате, ще има криза“, допълва Милов, който сега е политик от опозицията, живеещ в чужбина.

Русия също нанася щети на украинската енергийна инфраструктура. Миналата зима при въздушни атаки срещу украинската електропреносна мрежа и топлоелектрически централи беше спряно топлоподаването за много украинци в неуспешен опит Киев да бъде принуден да капитулира чрез създаване на затруднения за цивилните.

Оттогава бързите подобрения в украинската технология за производство на дронове принудиха много по-голямата армия на Русия на практика да спре настъплението си.

Украйна използва дронове, за да атакува руски терминали за износ на петрол през последните месеци в дръзки усилия да не позволи на Москва да печели пари от ръста на цените на петрола, породен от войната на САЩ срещу Иран. Но това усилие доведе до смесени резултати, тъй като износът на руски суров петрол остана стабилен.

Във вторник украински дрон се промъкна покрай противовъздушната отбрана на руската столица и порази ключово подразделение в Московската рафинерия. Два дни по-късно Украйна отново нанесе удар срещу същия комплекс, като го порази няколко пъти.

„Това е напълно оправдан отговор на руските атаки срещу нашите градове и села и още един важен резултат от работата на нашите бойци срещу съоръжения, които подкрепят военната машина на Русия“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в Х след атаката в четвъртък.