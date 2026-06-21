Мобилно приложение ще показва на потребителите къде най-евтино могат да закупят стоките си

Първата версия на мобилно приложение, което ще надгради платформата „Колко струва“, ще бъде представино идните седмици. Това съобщи министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пред Нова телевизия. В приложението ще има възможност и функционалност хората да се ориентират спрямо потребителски си нужди в кой магазин най-евтино могат да закупят необходимите им продукти.

Работим по това да приоритизираме по важност услугите, които да електронизираме, като целта е да направим първо най-често ползваните от гражданите, каза министър Василев. Той се ангажира, че ще работи за това административните услуги да станат бързи, лесни и удобни за гражданите и бизнеса, така че да се спестява време и да е удобно взаимодействието с държавната администрация.

Амбицията ми е да надграждаме това, което имаме до момента, защото то е доста хаотично, понякога проблемно като функционалност и изпълнение на работата, каза министър Василев.

Той допълни, че през следващите месеци ще се засили темпа на работа, за да се свържат регистрите на здравната система, Националния осигурителен институт (НОИ), Националната агенция по приходите (НАП) и т.н., за да се случват нещата по-лесно. Иван Василев каза, че националната здравна информационна система е един от добрите примери с вече над 770 млн. електронни записи и повече от 380 000 българи, които имат достъп до здравните си досиета. Той отбеляза, че се работи за надграждане на електронните системи в сектор „Здравеопазване“, за да се подобрят качеството и ефективността на разходването на средствата.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация съобщи, че около 1 млрд. евро са похарчени за последните пет години за подобен тип системи, а качеството на изпълнение е незадоволително. Той увери, че правителството ще повиши ефективността при разходването на публичните средства в развитието на електронните услуги.

На въпрос къде са отишли тези 1 млрд. евро Василев каза, че 330 млн. евро са насочени към „Информационно обслужване“, а над 770 млн. евро – към частни компании, изпълнители. Съвсем скоро ще свикаме Общо събрание на „Информационно обслужване“, на което ще бъдат направени промени в ръководството, с цел да ускорим темпа и качеството на произвеждане на софтуер за държавните нужди, посочи министърът.

По отношение на това знае ли администрацията ни как да работи с изкуствен интелект (ИИ) Иван Василев заяви, че ИИ ежедневно се използва. По думите му новите технологии се приемат като средство за подобряване на ефективността на ежедневната работа. Според министъра технологията може да помогне на държавните служители да елиминират повтаряемите задачи и да им даде време за създаване на по-креативни, по-добри политики. Ще работим в посока за все повече внедряване на технологиите в държавната администрация, подчерта Иван Василев. Той смята, че технологиите не трябва да плашат хората, а да ги направят по-конкурентни.

Що се отнася до дигиталния портфейл - входна точка за достъп до държавни услуги през телефона, министър Василев каза, че България е задължена да го направи от три години, но няма почти никаква свършена работа до момента. Ускорили сме темпа на работа, за да направим всичко възможно тово да стане до края на тази година, което е срокът от Европейската комисия, но е възможно да има забавяне, посочи Иван Василев.

По отношение на Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА), която заработи тази седмица, министър Василев каза, че тя е създадена, за да повиши прозрачността, а в следващите версии и контрола върху обществените поръчки, като така направи по-ефективно разходването на средствата. В следващата версия ще има интегриран модел с изкуствен интелект, който да контролира възлаганията, така че да няма фаворизиране на фирми.

(БТА)