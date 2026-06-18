Цените на храните у нас се доближават до средното за ЕС

Ценовите равнища за крайното потребление на домакинствата в Европейския съюз се различават значително спрямо различните държави в общността, показаха първите данни на Евростат за 2025 г., Най-високи са нивата в Дания - 140% от средното за Европейския съюз (100%), Ирландия (136%) и Люксембург (132%), а най-ниски – в България (63%), Румъния (65%) и Полша (73%). Данните показват, че като цяло у нас цените са най-ниските в общността, но по отношение на храните и напитките (втората по важност категория на разходите в европейските домакинства) цените са близки до средните.

Индекси на физически обем на ниво ФИП на човек от населението в СПС през 2025 г., ЕС27_2020 = 100

Източник: Евростат

През 2025 г. групата „Жилищни разходи“ е с най-голям дял в разходите на домакинствата. Те варират от 190% в Ирландия до 41% в България.

Във втората по обем категория в разходите на домакинствата - „Храни и безалкохолни напитки“, нивата варират най-малко в рамките. Най-високи нива са отчетени в Люксембург (122% от средното за ЕС), а най-ниски нива са регистрирани в Румъния (80%). В България ценовото равнище достига 92 на сто от средното в ЕС, като по-евтини спрямо средното в ЕС освен в Румъния са храните и безалкохолните напитки в Словакия (83,2%), Полша (89,5%) и Чехия (89,8%).

Образованието, което е с най-малък дял в разходите на домакинствата в ЕС през 2025 г., показва най-широки различия – от 334% в Люксембург до 42% в Румъния.

Евростат публикува и информация на базата на експресни оценки на паритета на покупателната способност за 2025 г.

Фактическото индивидуално потребление (ФИП) на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност, варира между държавите членки на Евросъюза от 73 до 145% от средното равнище в EС27.

Осем държави членки регистрират ФИП на човек от населението над средното за ЕС27 равнище, като най-високо е в Люксембург (45% над средното за ЕС27 ниво), Германия (20%) и Нидерландия (19%). Междувременно, деветнадесет държави членки регистрират ФИП на човек от населението под средното равнище за ЕС27, като най-ниски нива отбелязват Унгария и Латвия (и двете с 27% под средното равнище за ЕС27), както и Естония (с 26%).

Брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението е основният измерител на икономическата активност и също показва значителни разлики между държавите членки.

Десет държави членки регистрират БВП на човек от населението над средното за ЕС27 равнище през миналата година. Най-висок БВП е в Люксембург (139% над средното за ЕС27), Ирландия (138%) и Нидерландия (33%). Най-нисък БВП има в Гърция и България (и двете страни са с 32% под средното ниво за ЕС27), както и Латвия (29%).

Индекси на равнища на цени за крайни потребителски разходи на домакинствата, 2025 г., ЕС27_2020 = 100

Източник: Евростат