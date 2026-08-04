Повечето от страните от Г-7 харчат повече за лихви, отколкото за отбрана

Всяка страна от Групата на седемте (Г-7), с изключение на Германия и Канада, вече е изправена пред разходи за лихви, които надхвърлят харчовете за отбрана. Това се посочва в доклад на кредитната агенция Scope Ratings, цитиран от Bloomberg.

В доклада, публикуван във вторник, рейтинговата агенция посочва като проблем нарастващите разходи за обслужване на дълга, докато анализира как членовете на клуба на големите развити икономики стават все по-уязвими от по-високата доходност по облигациите.

„Макар че досега повечето държави са избегнали сериозен натиск, свързан с рефинансирането, високите нива на задлъжнялост, съчетани с относително големи първични бюджетни дефицити, увеличават чувствителността на публичните финанси към промените в условията за финансиране на пазарите“, коментира Ейко Зиверт, изпълнителен директор по въпросите на суверенните и публичните сектори в Scope.

Анализът подчертава как в момент, когато геополитическите опасения водят до увеличаване на бюджетите за отбрана, пазарният натиск върху ключови длъжници все още има по-голямо влияние върху публичните финанси. Всеки член на Г-7 с изключение на Германия има държавен дълг, надхвърлящ 100% от брутния вътрешен продукт (БВП).

Scope изчислява, че разходите за лихви в Германия ще възлизат на 35% от разходите ѝ за отбрана през тази година. За сравнение, този показател е 193% в Италия, 121% в САЩ, 105% във Великобритания и 103% във Франция.

Според прогнозата на Зиверт, през следващите пет години разходите за лихви като дял от държавните приходи ще се доближат до исторически високи нива в САЩ, Китай, Япония и Франция.