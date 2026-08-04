SOFIX отчете ръст за трета поредна сесия и затвори на ниво от 1312 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете ръст за трета поредна сесия, като затвори във вторник с 0,28% повишение до 1312,23 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави 0,31% до 220,67 пункта, BGTR30 – 0,46% до 1103,73 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – 1% до 118,22 пункта.

Само индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отчете спад от 0,22% до 236,21 пункта.

Оборотът на БФБ възлезе на малко над 900 хил. евро. Акциите на „Шелли груп“ са с най-голям оборот в сесията – близо 189,3 хил. евро. Следват акциите на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с над 134,2 хил. евро, „Химимпорт“ с над 48,6 хил. евро и „Еврохолд България“ с близо 33,6 хил. евро.

„Химимпорт“ е най-търгуваната акция в сесията с 53 сделки, следвана от „Шелли груп“ с 50, ПИБ с 49 и БФБ с 20.

От акциите в SOFIX най-силно поскъпват в сесията тези на „Химимпорт“ – с 4,17%, следвани от БФБ с 2,2% и „Смарт Органик“ с 1,74%.

Акциите на „Сирма груп“ са най-губещи от индекса, със спад от 1,3%, следвани от „Адванс Терафонд“ с 1,14% и „Уайзър Технолоджи“ с 0,56%.

„Синергон холдинг“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 с ръст от 5,88%, следвана от „Хидравлични елементи и системи“ (ХЕС) с 5,47% и „Телематик Интерактив България“ с 5,22%.

Същевременно акциите на „Чайкафарма“ са най-губещи от по-широкия индекс, като спадат с 3,73%, следвани от „София комерс-Заложни къщи“ с 1,61% и „Сирма груп“.