Руските удари превръщат Дружкивка в следващия мъртъв град в Донецка област

Дружкивка - една от целите за пролетно-лятната руска офанзива, е поредният мъртъв град в украинската Донецка област, свидетелстват кадри от руски военни кореспонденти. Преди пълномащабната война населението на града приближава 56 хил. души, а спред местните власти през юли броят им е вече под 4 хил.

От 2025 година градът е в прифронтовата зона и е обстрелван редовно с артилерия и авиационни бомби.



Дружкивка е част от т.нар. Крепостен пояс на Донецка област - укрепената агломерация Краматорск - Словянск - Костянтинивка, и се намира на около 60-70 км от Донецк, който е под руски контрол от 2015 година.

Институтът за изучаване на войната (ISW) също обръща внимание на масираните въздушни атаки в северната част на Крепосния пояс в последните седмици, чиято цел е разрушаване на отбранителни позиции и логистични линии на украинските военни. Според оценката на военните анализатори масираните удари по Костянтинивка подпомагат инфилтриращите мисии, но градът все още не е под пълния контрол на руската армия. Има данни и за опити за пробиви на руската армия към Лиман.

ISW също така отбелязва, че увеличените удари превръщат региона около Словянск и Краматорск в руини и целят да разчистят пътят за настъпление на руската пехота.

WSJ: Русия готви обща мобилизация през есента

След парламентарните избори през септември руският президент Владимир Путин може да се реши на нова вълна на мобилизация, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници сред американски чиновници. Изданието обръща внимание, че на няколко пъти от началото на пълномащабната война той подписва укази за увеличаване на числеността на руската армия, но досега това не води до сериозни пробиви на фронтовата линия.

Нова вълна от мобилизирани може да доведе до хиляди нови войници, но за разлика от първата мобилизация през септември 2022 година сега на бойното поле ще дойдат не резервисти и като цяло хора с боен опит, а неподготвени и нежелаещи да воюват. Това крие политически рискове, които могат да надхвърлят ползите за фронта и тава е причината Путин още да се колебае с решението си.

Преди седмици украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че има данни от службите си, че в Москва подготвят мобилизация през есента. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче заяви, цитиран от ТАСС, че Москва няма нужда от Зеленски, който да озвучава намеренията им. Зам.-секретарят на Службата за сигурност Дмитрий Медведев пък отбеляза в социалните мрежи, че има достатъчно доброволци за фронта и Русия не се нуждае от мобилизация.

Русия привлича към 30-40 хил. души месечно за фронта, предлагайки големи финансови бонуси и заплати, в пъти надвишаващи средните доходи в страната. Според оценки на западни разузнавателни служби в този диапазон се движат и загубите на руската армия - убити, тежко ранени и безследно изчезнали.

12 компании са подписали договор за изграждане на ПВО по украинска технология

10 европейски държави, които са част от т.нар. "Антибалистична коалиция", и 12 компании от военния сектор, са подписали договори за разработване и производство на системата за ПВО Freyja, съобщи Володимир Зеленски по време на ежегодната среща с украински дипломати и посланици.

Той посочи, че Украйна има технологията за производството на евтини и изпитани на бойното поле зенитни ракети и пускови устройства, а останалите партньори ще осигурят радарни системи и другите необходими компоненти за противовъздушни системи. Зеленски коментира, че в момента търсенето на ракети за Patriot, които показаха добри показатели при свалянето на балистични ракети, е огромно, а увеличаване на производството ще отнеме време.

"Много е трудно - не само отнема време, но, често казано, в много отношения е и политика. Решението за Patriot винаги е политическо и трябва да се борим за него", посочи украинският президент и допълни, че след ударите на Русия по Украйна и на Иран по съседите държави с балистични ракети е видно, че те са успешни, затова и Европа трябва да има собствена система за противовъздушна отбрана.

В "Антибалистичната коалиция" участват Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и Украйна.

Зеленски пренареди ръководството на разузнавателните служби

По време на своето обръщение към дипломатите Зеленски отбеляза и продължаващата работа по споразуменията за защита от дронове (Drone Deal). Украйна подписа такива сделки с девет държави и се подготвят още 15.

За да бъде ускорена работата украинският президент назначи досегашният ръководител а Службата за сигурност Рустем Умеров на поста ръководител на външното разузнаване. Той има задачата да поддържа връзките с основни партньори, включително и в Близкия изток, както и преговорите със САЩ. Неговата работа в Службата за сигурност пък се поема от бившия вътрешен министър Ихор Клименко.

В Украйна назначението на Умеров се приема с изненада - външното разузнаване досега е ръководено основно от военни или работели в силовите структури. Умеров е етнически кримски татарин с икономическо образование и по време на войната заемаше различни постове, включително и за кратко министър на отбраната. В последните месеци беше един от основните преговарящи със САЩ.

Зеленски назначи един от съветниците - ген. Павло Палиса, за координатор със съюзниците за получаване на допълнителни средства за ПВО и лицензи за производство на западни оръжия в Украйна, както и работа с американски оръжейни компании.

Умеров отбеляза, че ще работи за укрепване на потенциала на външното разузнаване

Рустем Умеров публикува в социалните медии, че ще продължи да работи за укрепване на потенциала и осигуряване не ресурси за създаване на условия за ефективна работа на службата. Той посочи, че в последните години Службата за външно разузнаване е "силен инструмент за защита на националните интереси на Украйна", укрепвайки връзките с редица партньори, сред които страните от ЕС, Норвегия, САЩ, Великобритания и Близкия изток.

40-дневната операция на Украйна за натиск към Русия продължава

По време на срещата с дипломатите ръководителят на Офиса на украинския президент Кирило Буданов коментира, че натискът към Русия за прекратяване на военните действия и преговори за мир продължават и няма значение времето, за което продължава кампанията за това, а резултатите.

Така той отговори на въпроси за обявената от Зеленски 40-дневна операция за натиск към Москва. Според Буданов Русия в момента се намира в стратегически тупик на бойното поле. Зеленски коментира от своя страна, че се надява бойните действия да бъдат прекратени до зимата.

Позицията на Русия, изказана от зам.-министъра на външните работи Михаил Галузин по време на форум в Казахстан е, че Москва е готова на преговори при условия на "конструктивен и зрял подход" от страна на Запада и премахване на "добре известните първопричини за конфликта", посочва ТАСС.

Украинските дронове атакуваха следващите складове на Wildberries

Украинските дронове атакуваха следващия склад на Wildberries - в Красний бор, Ленинградска област. Местните власти съобщават за свалени 17 дрона, но в социалните мрежи се появиха видеа с горящите сгради. От компанията забраниха на своите служители използването на смартфони в складовете и хъбовете си с обяснението, че това е свързано със съображения за сигурност. Позволено е използването само на телефони "с копчета". Според украински анализатори причината е желанието да бъдат ограничени снимките с горящите складове в социалните мрежи и платформи за комуникация.

Има данни и за пожар в населеното място Чехов, Московска област, където вероятно целта също е склад на Wildberries. В нощта срещу 4 август украински дронове отново поразиха и рафинерия в Сизранска област, както и масирано атакуваха енергийни съоръжения в окупираните територии, предизвиквайки спиране на електроснабдяването в Херсонска и Запорожка област.

Русия удари складове с храни в Днипропетровска област вечерта на 3 август, съобщават от своя страна украинските местни власти.

84-ти ден продължават интензивните боеве в Украйна

84-ти ден продължава офанзивата на Русия с по над 200 бойни действия на денонощие, сочат данните от сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за 1622-ия ден от пълномащабната война (3 август). Най-горещата точка е Костянтинивка, където се съобщава за 35 атаки. ВСУ регистрира и интензивни боеве в Покровското направление (22) и около Словянск (22).

Като цяло сводката съобщава за общо 226 атаки спрямо 207 ден по-рано. Русия е извършила и 84 въздушни удара с 258 авиационни бомби, както и 3200 артилерийски обстрела по обекти на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 10,7 хил. fpv-дрона.