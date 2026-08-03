Силният оптимизъм около преговорите с Иран окрили щатските индекси

Водещите щатски борсови индекси приключиха сесията с ръстове, като анализатори и инвеститори следят отблизо ситуацията в Близкия изток и сигналите от Вашингтон и Техеран за евентуално споразумение на за прекратяване на огъня.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с близо 700 пункта, или с 1,32%, до ниво от 53 178,86 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете ръст от 1,48% до 7600,49 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се повиши с 2,.13 на сто 25 913,89 пункта.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни и добави, че Техеран има последен шанс да сключи сделка.

"Мисля, че може би ще постигнем нещо, но искам да им дам всеки възможен последен шанс преди обезглавяването", каза той и повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Иран.

По-рано днес, след като Иран заяви, че не се водят преговори, Тръмп остро разкритикува по думите му "невероятно лицемерното" ръководство на Иран.

В отговор на репортерски въпрос за състоянието на преговорите президентът на САШ заяви, че "те се водят и в момента", и добави, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, наред с други страни.

Междувременно група от 25 водени от Демократическата партия американски щата подадоха съдебна жалба срещу правителството на президента Доналд Тръмп, с която оспорват последният пакет от митнически ставки, наложени върху стоки от 60 търговски партньора на САЩ.

Делото, заведено от щатите в Съда по международната търговия на САЩ в Ню Йорк, беше предшествано от съдебни жалби от страна на малки американски компании, които поискаха спиране на действието на митата още в деня, в който те влязоха в сила миналия месец.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 3 август.

По-рано Тръмп заяви, че големите петролни компании правят "прекалено много пари" от високите цени в резултат на недостига на суров петрол заради войната в Иран.

"Не ми харесва. Те правят прекалено много пари, не сте ли съгласни? Заради недостига те правят прекалено много пари", каза американският лидер пред репортери в Белия дом.

Трейдърите реагираха и на доклада за промишлената активност в САЩ, която се е увеличила до най-високото си ниво от повече от четири години през юли на фона на силен растеж на поръчките, което стимулира заетостта във фабриките. Индексът на мениджърите по поръчките PMI в промишлените компании се е увеличил до 55,6 пункта миналия месец, което е най-високото ниво на показателя от май 2022 г.

На фона на тези новини акциите на Nvidia, AMD и Broadcom поскъпнаха съответно с 2,9%, 1,78 на сто и 0,77%.

Цената на акциите на Walmart се понижи с над 0,4%, докато книжата на ExxonMobil и Chevron поевтиняха съответно с 0,25% и 1,86 на сто.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,688% и 5,23 на сто.

Доларовият индекс записа ръст от 0,06% до 99,97 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижи с 4,81% до 83,70 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поевтиняха с 5,35 на сто до 80,14 долара за барел.

Цената на златото напредна с 0,03% до 4108,3 долара за тройунция.