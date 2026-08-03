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Германската борса записа исторически ръст на фона на оптимизма около Иран

Трейдърите реагираха на последния доклад за промишленото производство в еврозоната

19:40 | 03.08.26 г.
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Повечето от основните борсови индекси в Европа приключиха сесията с ръстове на фона на силното промишлено производство и оптимизма около евентуално споразумение между САЩ и Иран.

Общоевропейският измерител Stoxx 600 напредна с 0,45% до 652,09 пункта.

Германският бенчмарк DAX записа ръст от 1,45% до 26 001,31 пункта, преминавайки границата от 26 000 пункта за първи път в историята.

Френският показател CAC се повиши с 1,22% до 8613,82 пункта.

Британският индекс FTSE се понижи с 0,1% до 10 857,7 пункта.

Трейдърите реагираха на последния доклад за промишленото производство в еврозоната, което се е увеличило с най-бързия си темп от близо четири години и половина през юли. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) на S&P Global за производствената активност в еврозоната се е повишил до 51,9 пункта през юли спрямо отчетените 51,4 пункта през юни. Това е най-високото му ниво от април насам, но остава малко под предварителната оценка от 52 пункта.

Все пак Европейската централна банка (ЕЦБ) предупреди, че потреблението на домакинствата в еврозоната е намаляло рязко през първите седмици на войната на САЩ и Израел в Иран, тъй като доверието на потребителите се е сринало.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 3 август. Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 3 август.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че в понеделник ще започнат нови преговори между САЩ и Иран. Това засили оптимизма, че двете страни могат да постигнат споразумение за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. По-късно Тръмп определи иранското ръководство като "невероятно лицемерно", като заяви, че то е поискало преговори за прекратяване на войната, а след това е обявило, че не се водят никакви преговори.

"Нищо не стига до Иран, освен ако ние не поискаме това, и нищо няма да стигне, освен ако не бъде сключена сделка или не бъде постигната пълна капитулация", заяви Тръмп в публикация в Truth Social.

Пазарите реагираха и на данните за бизнес активността във Великобритания, която продължава да се разширява през юли за девети пореден месец, но с най-бавния темп от четири месеца, тъй като влиянието на конфликта с Иран отново е започнало да се усеща в края на месеца. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI), се понижи до 51,9 пункта през юли спрямо 52,5 пункта месец по-рано.

При акциите книжата на германската софтуерна компания SAP поскъпнаха с 4,4%, а тези на Rheinmetall прибавиха 3% към стойността си.

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Последна актуализация: 19:36 | 03.08.26 г.
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