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Защо си струва идеята за изграждане на центрове за данни в космоса?

Първите центрове за данни могат да се появят в слънчево-синхронни орбити, на ръба между деня и нощта, посочва Светослав Александров от "Космос БГ"

19:55 | 03.08.26 г.
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Снимка: EPA/MICHAEL GONZALEZ
Снимка: EPA/MICHAEL GONZALEZ

Най-голямата трудност при изграждането на центрове за данни в космоса е нуждата от охлаждане на графичните ускорители. Но дори и идеята за космическите центрове да се провали, тази инфраструктура ще остане и ще може да се използва за усвояването на Луната и Марс. Това коментира Светослав Александров от "Космос БГ" в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Има публикации, според които идеята за изграждане на центрове за данни в космоса си струва въпреки трудностите от чисто технологично ниво, посочва Александров.

Най-голяма е нуждата от охлаждане на графичните ускорители. Но Илон Мъск смята, че е намерил правилната формула – чрез разпръскването на изчислителната способност не върху единичен спътник или космическа станция, което ще изисква разгръщането на много големи радиатори, а върху група от множество спътници в ниска околоземна орбита, каза гостът.

По думите му ще се изискват голям брой изстрелвания, но Мъск единствен разполага с такава голяма ракета (Starship), която скоро може да започне да извежда спътниците в орбита, като се предвиждат над 180 изстрелвания годишно. 

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Първите центрове за данни могат да се появят в т.нар. слънчево-синхронни орбити, на ръба между деня и нощта, като соларите на спътниците постоянно ще бъдат осветени от слънчевите лъчи, а от другата страна центровете ще се охлаждат на сянка, обяснява ученият. Идеята е с космическите центрове за данни да се реши проблемът с потреблението не електроенергия, в допълнение към замърсяването и нуждата от вода за охлаждане на земята. 

Мъск разчита, че може да се справи с проблема с предаването на данните от изчисленията на центровете в космоса, тъй като е собственик на най-голямата група от спътници – Starlink. Илон Мъск предвижда надграждане на Starlink, мащабиране на технологията – спътниците могат да нараснат от десет хиляди до стотици хиляди и дори милиони. Това ще е бум и за космическата индустрия – ракети, площадки, космодруми, коментира Александров.

Дори и идеята за космическите центрове да се провали, тази инфраструктура ще остане и ще може да се използва за усвояването на Луната и Марс. Може да се стигне до изстрелване на спътниците от Луната, изтъква той. По негови думи става въпрос за индустрия, която ще се оценява на трилиони долари.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

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Последна актуализация: 19:46 | 03.08.26 г.
В развитие космическа индустрия Starlink
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