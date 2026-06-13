SpaceX притежава истински бизнес, който носи много пари

Просто казано SpaceX е компания за изстрелване на ракети на ниска цена, която създаде печелившия бизнес със сателити Starlink и която в момента влага огромни суми в изграждането на орбитални центрове за данни и колонизирането на Марс. Starlink няма водещата роля в първичното публично предлагане (IPO) на SpaceX. Но това е истинският бизнес в компанията и телекомуникационната индустрия и нейните регулатори не могат да си позволят на подценяват революционната заплаха, която той представлява, пише Крис Хюс в материал за Bloomberg.

Starlink предоставя широколентов интернет за дома чрез сателитни приемници на хора, които нямат достъп до наземни мрежи, обикновено в отдалечени райони. Тя обслужва и бизнес клиенти, включително като доставчик на безжичен интернет по време на полет. През последно време навлезе в областта на мобилните телекомуникации чрез сателит.

През миналата година подразделението е генерирало почти две трети от приходите в размер на 19 млрд. долара на SpaceX. Благодарение на ефективните възможности на компанията за изстрелване в Космоса маржовете на печалбата на Starlink значително надвишават тези на конкурентите ѝ в телекомуникационния и сателитния сектор, сочат данни на агенцията за анализи PitchBook. Когато клиентите плащат за собствените си сателитни декодери и мобилни телефони, разходите за всеки допълнителен абонат са практически нулеви.

IPO-то щеше да бъде далеч по-чиста сделка, ако SpaceX се състоеше само от бизнеса си с изстрелване на рекети и Starlink. Според проспекта пазарният потенциал в областта на сателитната свързаност възлиза на 1,6 трлн. долара, като почти половината от тази сума се дължи на мобилния широколентов достъп. Това бледнее в сравнение с широко рекламирания общ пазар с потенциал от 23 трлн. долара, свързан с продажбата на приложения с изкуствен интелект на бизнеса. Разликата между двете суми е, че размерът на пазара на сателитни телекомуникации не е толкова труден за вярване. А SpaceX може да загуби милиарди, преследвайки космически проекти за изкуствен интелект, които може да не се окажат жизнеспособни от търговска гледна точка.

Starlink е едновременно заплаха и възможност за партньорство за телекомуникационния сектор. Тя може да се превърне в по-сериозен конкурент на основния пазар на широколентов интернет за дома. Относно свързването на мобилни телефони технологията има да извърви още път. Но доставчиците на сателитни услуги вече могат да действат като гарант за услугата, когато сигналът от наземните мачти е слаб. Това би могло да се превърне в повсеместна допълнителна услуга, за която потребителите плащат няколко долара като резервен вариант. PitchBook очаква броят на абонатите на мобилни телефони на Starlink да нарасне от над 6 млн. днес до 1,1 млрд. до 2040 г., като се основава на факта, че потребителите ползват услугата като „гаранция за покритие“.

Много зависи от следващото поколение спътници. Амбицията на основателя на компанията Илон Мъск е да разшири значително фротилията. Наближава вълна от спътници, които предлагат по-добра свързаност, и те биха могли да бъдат изстрелвани в голям брой с новата ракета за многократна употреба Starship. Но зависи дали корабът ще премине от тестовата фаза към търговска експлоатация.

Мобилната сателитна връзка има технически предизвикателства, които ограничават капацитета ѝ особено в гъстонаселени райони. Затова консенсусът в телекомуникационната индустрия изглежда е, че конкурентната заплаха от Starlink се състои по-скоро в разширяването на пазара, отколкото в отнемането на бизнес. Това може да е твърде самонадеяно.

Спътниците трябва да се подменят на няколко години, което създава естествен цикъл на обновяване. Разходите за научноизследователска и развойна дейност, необходими за орбитални центрове за данни, биха могли да се отплатят на Starlink. Ако SpaceX не успее да постигне целите си в областта на изкуствения интелект, разумна резервна стратегия би било да се рекламира Starlink по-агресивно наред с огромните центрове за данни на Мъск.

„Въпросът е по-скоро кога, а не дали ще започнат да се конкурират“ с доминиращите телекомуникационни компании, казва анализаторът от PitchBook Франко Гранда.

Тук възникват важни въпроси за регулаторите. С разрастването на Starlink как ще се осъществява надзорът върху начина, по който компанията борави с данните на клиентите? И какъв достъп ще предостави на властите, които се стремят да следят за евентуални заплахи за обществената безопасност – стандартна практика при традиционните мобилни оператори? Тя не е единственият участник на пазара на сателитен широколентов интернет, но е лидерът, а на всеки нов пазар никога не е добре една компания да доминира.

Разбира се, предимствата на Starlink не бяха гаранцията за успеха на IPO-то на SpaceX. Паричните му потоци се използват за финансиране на разработката на изкуствен интелект в Космоса и за междупланетни мисии. Анализатори от Morningstar смятат, че подразделението за изстрелване и Starlink заедно струват 611 млрд. долара (и дават само 170 млрд. долара на бизнеса с изкуствен интелект). PitchBook достига до оценка от малко над 1 трлн. долара за двете компании.

Много по-високата оценка на IPO-то за цялата компания предполага, че Мъск може да използва парите на Starlink, за да създаде космически изчислителни мощности, които са търговски жизнеспособни и евтини. Инвеститорите трябва да решат дали това е възможно, какво остава за вероятно. Както посочва проучването на Morningstar, това представлява „съществена заплаха за унищожаване на стойността“.

Преди SpaceX да купи xAI на Мъск – собственик на чатбота Grok, социалната мрежа X и центровете за данни Colossus, тя наистина беше съсредоточена върху изстрелването на ракети и Starlink. Това би бил по-прост и по-безрисков бизнес, ако се притежаваше изолирано. Но не такава е предлаганата сделка.