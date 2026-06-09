IPO-то на SpaceX вдъхва нов живот на инвестирането на дребно в Европа

Европейските инвеститори на дребно са сред тези, които се борят за дял от дългоочакваното първично публично предлагане на акции на SpaceX. Някои наблюдатели обаче предупреждават, че сделката може да се окаже трудна за онези, които не разполагат с ресурсите на институционалните инвеститори, пише Ройтерс.

SpaceX обмисля да отдели до 30% от сделката за индивидуални инвеститори – необичайно голям дял за подобен ход – като предлагането е планирано във Великобритания, Германия, Дания, Франция, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

В Обединеното кралство осем онлайн платформи за инвестиции започнаха да канят британски клиенти да кандидатстват за акции в рамките на набирането на 75 млрд. долара, което някои смятат за най-значителното публично предлагане на дребно в страната от листването на тогавашната държавна компания Royal Mail през 2013 г. и за шанс да се вдъхне нов живот на вялата инвестиционна култура.

„Интересът на дребно тук е различен от този при други сделка, инвеститорите искат да бъдат част от мечтата“, казва Игал Ел Харар, глобален директор на BNP Paribas за капиталовите пазари и технологиите.

Европейските IPO емисии се свиват от 2021 г. насам, а делът на активите на домакинствата, държани във финансови ценни книжа, е едва 17%, според данни на Европейския съюз – цифра, която бледнее в сравнение с 43% в САЩ.

Трима академици и един защитник на правата на потребителите препоръчаха инвеститорите да са предпазливи поради високата оценка от 1,75 трлн. долара на SpaceX, която все още работи на загуба. В същото време малкият размер на свободното предлагане от по-малко от 5% и липсата на право на глас биха могли да представляват риск.

SpaceX не е отговорила на запитването за коментар. Основателят и ръководител на компанията Илон Мъск заяви в четвъртък, че се чувства „доста добре“ по отношение на прогнозите за приходите на компанията и че те са станали „много по-предвидими“.

Листването

Мненията в инвестиционните форуми и платформи като Reddit са разнопосочни – едни са ентусиазирани, а други са отблъснати от високата оценка на компанията или от лидерството на Мъск.

Hargreaves Lansdown съобщи, че 35 хил. от клиентите ѝ са проявили интерес към известия за IPO-то, откакто за първи път се появиха слухове за офертата на SpaceX през април.

Специална страница на Revolut за продажбата на акции във Великобритания, насочена към привличане на нови клиенти, включва видео на излитаща ракета на SpaceX, преди да изброи рисковете, включително този, че кандидатите може изобщо да не получат акции.

Мезиан Ласфер, професор по финанси в Bayes Business School в Лондон, заяви, че докато институционалните инвеститори разполагат с бази данни и финансови анализатори, които им помагат да определят истинската стойност на дадена компания, инвеститорите на дребно биха поели „много голям риск“.

„Това е компания, която понася огромни загуби, а при цената, на която излиза на пазара, съотношението цена/продажби е 100 към 1, което е изключително високо... Обикновено съотношение от два до три пъти се счита за много добро“, коментира той.

Изпълнителният директор на JPMorgan – една от големите банкови групи, работещи по IPO-то, заяви, че компанията се стреми да третира „индивидуалните инвеститори по същия начин, по който се третират институциите“.

Създаване на прецедент

Базираната във Великобритания компания Marex Financial управлява платформа за публични оферти, към която осем платформи за дребно търгуване – сред които AJ Bell, CMC Markets, eToro, Freetrade, Interactive Brokers и Interactive Investor – могат да изпращат поръчките на потенциалните инвеститори.

Майк Кумбс, главен оперативен директор на британската платформа за инвестиции на дребно PrimaryBid, заяви, че този нов подход може да създаде прецедент за други чуждестранни фирми, насочени към купувачи от Обединеното кралство.

Според ръководител на една от участващите платформи на дребно е окуражаващо, че обикновените инвеститори получават ранен достъп до IPO, вместо да могат да купуват акции само на вторичния пазар.

От eToro заявиха в прессъобщение, че минималната заявка на платформата им е 750 долара, а Hargreaves Lansdown изисква 1000 паунда (1334 долара).

Ел Харар от BNP Paribas коментира, че участието на дребните инвеститори в IPO-та е нова мания за технологичните компании, които са преминали от това да имат най-много 15% от портфейла си от поръчки, направени от такива инвеститори, към удвояване на този дял.

Въпреки че във Великобритания се полагат регулаторни усилия да се улесни участието на дребните инвеститори в IPO-та, има недостиг на сделки, от които да се избира, на фона на глобалното забавяне на новите листвания.

Според Кумбс от 15-те най-големи IPO-та във Великобритания през 2021 г. само едно е включвало част за инвеститори на дребно. Това беше Deliveroo, която предложи на инвеститорите на дребно дял от 50 млн. паунда от своето IPO на стойност 1,5 млрд. паунда чрез PrimaryBid. Цената на акциите ѝ се срина с 30% в първия ден от търговията.