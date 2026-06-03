SpaceX планира да привлече 75 млрд. долара от IPO-то си

В изненадващ ход преди старта на роудшоуто си пред инвеститорите, компанията SpaceX на Илон Мъск планира да определи цената на първичното публично предлагане (IPO) на 135 долара за акция, за да събере рекордните 75 млрд. долара, съобщава Ройтерс, позовавайки се на запознат източник.

Компанията за ракети и сателитна комуникация планира да продаде 555,6 млн. акции, посочва източникът. Освен това се стреми към оценка от 1,75 трлн. долара, споделят още двама души.

Листването води вълна от високопрофилни частни компании, които се готвят да тестват публичните пазари след години на затихнала IPO активност при компаниите с голяма капитализация. Очаква се SpaceX да бъде последвана от гигантите в областта на изкуствения интелект OpenAI и Anthropic.

SpaceX се стреми да постави рекорди и да наруши традицията с публичното предлагане.

Фиксираната цена преди презентациите пред инвеститорите и събирането на поръчки е изключително необичайна.

Компаниите, които планират да излязат на борсата, обикновено определят ценови диапазон, за да очертаят очакванията за оценката и да позволят ценообразуването да се коригира въз основа на търсенето от страна на инвеститорите. Силното търсене може да изтласка крайната цена до горната граница на диапазона или над нея преди дебюта на пазара.

Роудшоуто на SpaceX започва в четвъртък. По-рано компанията проведе няколко срещи с инвеститори, за да „опипа почвата“.

Мъск пренаписа правилата за IPO на SpaceX по много други начини – от планирането да се даде по-голяма роля на дребните инвеститори при разпределението на акциите до настояването за ранно включване в индексите и структурирането на управлението, за да се запази силен контрол от страна на основателя.

Според източниците се очаква IPO-то да бъде структурирано изцяло като първично предлагане, което означава, че всички постъпления ще отидат в компанията, а настоящите акционери на SpaceX няма да могат да продадат нито една от своите акции по време на листването.

Един от източниците посочи, че Мъск ще бъде задължен да задържи акциите си в SpaceX в продължение на 366 дни след IPO-то, което е сигнал към инвеститорите за неговата ангажираност към компанията.

Постъпленията от IPO-то ще бъдат използвани за цели, включващи разширяване на изчислителните ресурси за изкуствен интелект и сателитната мрежа на SpaceX, добави източникът.

При пазарна капитализация от 1,75 трлн. долара и очаквани приходи от 18,67 млрд. долара през 2025 г., акциите на SpaceX биха се търгували при коефициент цена/приходи от 93,7 пъти.

Очаква се това листване да даде старт на вълна от мащабни първични публични предлагания, като SpaceX, OpenAI и Anthropic заедно се очаква да добавят почти 4 трлн. долара пазарна капитализация на публичните пазари и да засилят конкуренцията за инвеститорските средства.