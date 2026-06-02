Какво може да оправдае оценка на SpaceX от 2 трилиона долара?

Първичното публично предлагане на SpaceX идва в момент на рекорден инвеститорски интерес към компаниите за изкуствен интелект (AI) и може да се превърне в най-голямото IPO в историята.

Компанията има амбициозни планове в областта на космическите технологии, сателитния интернет и AI, но същевременно е изправена пред въпроси за изключително високата си оценка и способността да оправдае очакванията на пазара. Бъдещото развитие на Starship и проектите за центрове за данни в Космоса ще бъдат сред ключовите фактори за растежа на бизнеса. Това коментира Красимир Пиперков, инвеститор в SpaceX и бивш зам.-министър на икономиката и индустрията, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него моментът за IPO е благоприятен заради огромния интерес към компаниите, развиващи изкуствен интелект. SpaceX се позиционира като технологична компания с фокус върху AI и разполага с бизнеси, които изискват значителни капиталови инвестиции. Компанията приключва март с около 15 млрд. долара кеш, но само през миналата година е похарчила 12,7 млрд. долара за инфраструктура за изкуствен интелект.

Като основно предимство на компанията Пиперков посочи натрупания практически опит и темпа на развитие. SpaceX е изстреляла 175 ракети само през миналата година, а всяка мисия носи нови данни, които се интегрират в бизнеса. Компанията следва модел на вертикална интеграция и бързо прототипиране, което ѝ позволява да ускорява иновациите и да намалява зависимостта си от външни доставчици.

Като не толкова силни страни гостът посочи xAI. Въпреки инвестициите от 5 млрд. долара в чатбота Grok той е на пето място след тези на Anthropic, OpenAI, Google и Meta. Компанията има и заем от 29 млрд. долара, а участията на нейния основател Илон Мъск в политическия живот е ненужен риск, допълни той.

Пиперков смята, че оценката на компанията е прекалено висока на фона на приходите, финансовите резултати и темповете на растеж. По думите му технологичните компании обикновено дебютират на борсата при оценка около десет пъти приходите си за миналата година, докато SpaceX търси около 100 пъти - около 2 трилиона долара. В същото време той очерта два фактора, които биха могли да подкрепят такава оценка в бъдеще - успешното развитие на Starship и изграждането на центрове за данни в Космоса.

„Тяхната ракета Starship трябва да успее. Ако успее тази ракета, ще намали още повече цената на изстрелване на ракети и полезният товар, който могат да изпращат в Космоса, ще се увеличи. Абсолютно задължително…Оценката им е, според мен, абсурдно висока, но дали може да порасне след IPO-то, не бих казал, че е невъзможно“, каза Пиперков.

Според Пиперков европейската технологична екосистема разполага с таланти, университети и успешни компании, но изостава значително от САЩ по отношение на рисковото финансиране. Той отбеляза, че в САЩ инвестициите на рисков капитал са многократно по-високи, а набирането на капитал е по-бързо и по-лесно. Въпреки това не очаква да се появи реален конкурент на SpaceX заради натрупаната технологична преднина на компанията.

„Не мисля, че е реалистично в Европа или където и да е било в света да се намери отговор на SpaceX. Те просто имат много голяма преднина в опит“, подчерта гостът.

