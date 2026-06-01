А. Кадиев: С уникалния си дизайн българските дървени играчки имат път към европейските пазари

Дори след промените, българските производители остават добре позиционирани на европейския пазар за дървени играчки, като основни дестинации са Германия, Франция, Испания, Италия и скандинавските държави. Това съобщи Александър Кадиев, председател на Асоциацията на производителите на дървени играчки, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Освен Европа, потенциал за развитие има и на американския пазар, където съществува сериозна ниша за потребители, които сами изработват и доразвиват дървени изделия и играчки“, съобщи той.

Кадиев изтъкна, че предимството на българските производители е уникалният собствен дизайн, който увеличава добавената стойност. „За мен е огромно удоволствие, че много малки фирми са уцелили нишата на пазара – с много красив дизайн и със собствена марка“, каза още той. Председателят на Асоциацията на производителите на дървени играчки отбеляза, че производството на големи количества за чужди клиенти носи по-ниска добавена стойност, докато компаниите, които развиват собствена марка и дизайн, успяват да изградят по-силно присъствие и по-добри позиции на пазара.

По думите на Кадиев дървените играчки са важна част от развитието на децата, а бъдещето на сектора зависи от инвестициите в технологии, дизайн и професионално образование.

„Традицията в сектора е на повече от век, а по време на социализма трудово-производствените кооперации в малките населени места, особено в планинските райони, са давали възможност на много занаятчии да се занимават с производство на дървени играчки и голяма част от продукцията е била за износ“, припомни Кадиев. И добави, че повечето от продукцията се е изнасяла за чужбина, като българските деца не са оставали много дървени играчки, но възрастните помнят люлеещи се кончета, дървени влакчета и камиончета.

Според него една от от причините за вноса от Китай, който създава нелоялна конкуренция, е че през 2005 г. Европейският съюз отпусна квотата на Китай за внос на играчки.

„Първите три месеца фалираха половината от нашите заводи не само в България, а и в Румъния, Полша, Чехия, Словакия. Това бяха огромни производители за дървени играчки. Нашите партньори от Европа отидоха в Китай и се опариха“, обясни с какви предизвикателства са се сблъскали българските производители на играчки председателят на Асоциацията на производителите на дървени играчки.

Той посочи, че българските фирми повишават производителността и намаляват ръчния труд с помощта на съвременни машини, но изтъкна, че секторът страда от застаряване и липса на нови квалифицирани специалисти, които да работят с оборудването. „Към това се прибавят постоянното увеличение на цените на материалите и енергоносители и вносът на стока от Китай, като по данни на асоциацията около 74% от играчките, внасяни в България, идват от Китай“, коментира Кадиев.

Какви са предпочитанията на потребителите към дървените играчки? Какво е бъдещето на занаятчийското производство? Колко време отнема подготовката на един добър специалист? Завръща ли се професионалното образование?

