Тръмп: Преговорите с Иран продължават, Израел и "Хизбула" ще спрат атаките

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Израел и „Хизбула“ са се споразумели да прекратят взаимните си атаки в Ливан и добави, че преговорите с Иран продължават, след като новото насилие заплаши преговорите за прекратяване на конфликта в Близкия изток, предава Bloomberg.

Тръмп каза, че е разговарял с израелския премиер Бенямин Нетаняху и с представители на „Хизбула“, която САЩ считат за терористична групировка, в отделни телефонни разговори.

„Няма да бъдат изпращани войски в Бейрут, и войските, които бяха поели натам, вече са върнати обратно“, заяви Тръмп в публикация в социалната си мрежа в понеделник. „Проведох добър телефонен разговор с „Хизбула“ и те се съгласиха, че всички престрелки ще спрат - че Израел няма да ги атакува и че те няма да атакуват Израел“, добави той.

За момента няма публично потвърждение за примирие от Израел и „Хизбула“.

Ескалиращото напрежение в Ливан през последните дни може да подкопае непреките преговори между Вашингтон и Техеран за удължаване на споразумението за примирие. По-рано в понеделник Иран заяви, че ще прекрати преговорите със САЩ в знак на протест срещу офинзивата на Израел в Ливан.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че споразумението със САЩ е било „недвусмислено за примирие на всички фронтове, включително в Ливан“ и че „нарушаването му на един от фронтовете е нарушаване на примирието на всички фронтове“.

В последваща публикация Тръмп заяви, че „преговорите с Иран продължават с бърза скорост“.

Отделно иранската осведомителна агенция Тасним съобщи, че Техеран може да прекрати непреките преговори със САЩ.

Осведомителната агенция, която е свързана с влиятелния Корпус на гвардейците на Ислямската революция в Иран, информира още, че Иран и съюзниците му ще „активират други фронтове, включително протока Баб ал-Мандеб“ на входа на Червено море.

Иранските власти не са коментирали публично съобщението на Тасним, но държавната телевизия заяви, че вероятността за прекратяване на примирието със САЩ е голяма, ако Израел не спре офанзивата си в Ливан. Примирието влезе в сила на 8 април.

Съобщението на Иран за прекратяване на преговорите тласна цените на петрола рязко нагоре. Глобалният бенчмарк Брент ограничи част от ръстовете до около 95 долара за барел след публикациите на Тръмп за спиране на боевете в Ливан.

Иран заплаши също с пълно затваряне на Ормузкия проток, който е ключов маршрут за доставките на петрол и втечнен природен газ.

Вашингтон и Техеран си разменят съобщения по проектоспоразумение, което вероятно ще предвижда двете страни да удължат примирието с около два месеца, като Иран отвори отново протока, а САЩ отменят блокадата на иранските пристанища.

Тръмп е подложен на все по-голям натиск да прекрати войната, която тласна нагоре цените на петрола и е непопулярна сред повечето американци. Но той трябва да балансира с вероятните критики, ако Вашингтон размрази ирански средства в размер на милиарди долари, както настоява Техеран.