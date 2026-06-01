AI гигантът Anthropic е подал тайно документи за IPO в САЩ

Anthropic съобщи, че е подала тайно проспекта си за първично публично предлагане пред Комисията за ценните книжа и борсите (SEC), с което подготвя историческа продажба на акции на инвеститори, готови да се впуснат в сферата на изкуствения интелект, предава CNBC.

„Това ни дава варианта да станем публична комисия, след като SEC приключи прегледа си“, заяви компанията в изявление в понеделник. „Предложеното първично публично предлагане ще зависи от пазарните условия и други фактори“, допълни тя.

Със съобщението си Anthropic изпреварва конкурента си OpenAI, който подготвя собственото си конфиденциално подаване на документи за IPO. SpaceX на Илон Мъск официално подаде проспекта си и се насочва към роудшоу тази седмица с планове за дебют следващата седмица.

Подаването на конфиденциален проспект не обвързва Anthropic с определен срок за излизане на борсата. Официалният проспект трябва да попадне в ръцете на инвеститорите най.малко 15 дни преди компанията да започне роудшоу. SpaceX подаде конфиденциално документи на 1 април и обяви публичния си проспект на 20 май.

Anthropic е основана през 2021 г. от група ръководители и изследователи, които напуснаха OpenAI поради опасения относно посоката, в която се развива компанията. Anthropic е най-известна със семейството си от модели за изкуствен интелект, наречено Claude, които са в основата на продукти като популярния асистент за програмиране Claude Code.

Тази година компанията отбеляза експлозивен растеж, като обяви през май, че приходите ѝ са се увеличили до 47 млрд. долара спрямо 10 млрд. долара годишни приходи миналата година. Миналата седмица тя приключи кръг на финансиране с оценка от 965 млрд. долара, изпреварвайки OpenAI, която в края на март беше оценена на 852 млрд. долара.

Тази година Anthropic впечатли Wall Street и официални представители във Вашингтон, като обяви модела Claude Mythos Preview, който разполага с усъвършенствани възможности за киберсигурност. AI гигантът представи модела на избрана група от компании като част от инициатива за киберсигурност, наречена Project Glasswing, и води разговори с високопоставени представители на администрацията на Доналд Тръмп относно неговите възможности.

Популярността на Mythos донесе успокоение на някои инвеститори и ръководители, които се опасяваха, че растежът на Anthropic ще пострада след сблъсък с Министерството на отбраната по-рано тази година. Моделите на компанията бяха включени в черен списък на Пентагона, след като преговорите между двете страни се провалиха.

Но докато изпълнителите в отбранителния сектор се отказаха от Anthropic, за да се съобразят с нареждането на Министерството на отбраната, растежът на компанията в частния сектор само се ускори, тъй като все повече компании възприемат нейните модели и инструменти за програмиране с изкуствен интелект. Anthropic спечели позиции и сред потребителите след конфликта, а Claude се изкачи до първото място в класацията на Apple на най-популярните безплатни приложения в САЩ в края на февруари.

Anthropic заведе дело срещу администрацията на Тръмп в опит да отмени включването си в черния списък и този съдебен спор все още продължава. През април президентът Доналд Тръмп заяви пред CNBC, че сделка между Anthropic и министерството на отбраната е възможна.

Бурният растеж на Anthropic я накара да сключи редица големи инфраструктурни сделки през последните месеци, за да увеличи капацитета си. Миналия месец тя постигна споразумение с конкурента SpaceX за използване на наличните изчислителни ресурси в центъра ѝ за данни Colossus 1 в Мемфис, щата Тенеси.

Като част от сделката Anthropic ще плаща на SpaceX 1,25 млн. долара на месец до май 2029 г., сочи проспектът на SpaceX. Споразумението може да бъде прекратено от едната или другата компания с 90-дневно предизвестие.