Индексите на Wall Street започват сесията кротко въпреки подкрепата от Nvidia*

Водещите индекси на американската фондова борса започват редовната търговия в понеделник без значителни изменения въпреки ръстовете в технологичния сектор благодарение на Nvidia, която пусна нов чип за настолни компютри, съобщава CNBC.

Широкият измерител S&P 500 изтрива 0,7%, докато индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average изтрива 0,4%. От своя страна технологичният бенчмарк Nasdaq Composite се повишава с минималните 0,03%.

На този фон обаче цените на петрола се покачват. Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с близо 6,4% до 96,93 долара за барел, а тези върху американския West Texas Intermediate със 7,4% до 93,82 долара за барел. През май американският сорт отчете най-резкия си месечен ценови спад от април 2025 г. насам, отписвайки близо 17%

Златото, на свой ред, поевтинява с 2,25% до 4489,6 долара за тройунция.

По-рано иранските национални медии съобщиха, че преговарящите в Техеран прекратяват комуникацията със САЩ и се блокира напълно преминаването през Ормузкия проток заради израелските удари срещу Ливан.

Междувременно САЩ и Иран също си размениха удари, като от американското централно командване съобщиха в понеделник, че американски сили са прихванали две ирански балистични ракети през нощта, които са били насочени към американски сили в Кувейт.

При индивидуалните акции тези на Nvidia поскъпват с 4,93%, оказвайки известна подкрепа на по-широкия пазар, след като компанията представи нов процесор за настолни компютри.

Книжата на Dell Technologies поскъпват с 10,92%,а тези на HP с 8,34%.

Американските акции изпратиха силен май – и трите водещи индекса отчетоха силни ръстове. Nasdaq Composite поведе ръстовете с над 8%, докато S&P 500 прибави около 5%, а Dow Jones Industrial Average почти 3%.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10- и 30-годишните облигации расте до съответно 4,51% и 5,02%.

Доларовият индекс се покачва с 0,4% до 99,315 пункта.

*Информацията е актуална към 17:34 ч.