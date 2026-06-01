Няма да се променят условията за майчинството, уверяват от „Прогресивна България"

Председателят на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов заяви, че темата не е на дневен ред

17:54 | 01.06.26 г.
Снимка: Pixabay
Няма да се променят нито условията, нито срокът, нито средствата за майчинството. Това каза пред журналисти в Народното събрание председателят на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов, цитиран от БТА.

Той коментира изказване на депутата на парламентарнат а група "Прогресивна България" Владимир Николов от тази сутрин пред bTV, който каза, че се обсъжда възможност за съкращаване на периода на майчинство. По думите му подобна промяна може да бъде въведена само при условие, че има достатъчно места в детските ясли. Николов посочи, че част от работодателите избягват да наемат жени в детеродна възраст, защото се опасяват от дългия период на отсъствие заради майчинство. Според него това създава косвена дискриминация на пазара на труда.

Според Проданов думите на Николов са били интерпретирани неправилно, тъй като са извадени от контекста. Акцентът е отсъствието на държавата по наболелия проблем с детските градини и яслите и необходимостта от държавата да си влезе във функциите и да създаде достатъчно условия така, че да няма деца, за които да няма място в гадините и яслите. 

"За да няма никакви спекулации - няма никакви планове, нито предстои да има планове, темата за майчинството не е отваряна, не е обсъждана, не предстои да бъде обсъждана. По никакъв начин няма да се променят нито условията, нито срествата, които се отпускат, нито срокът. Ние ще предложим допълнителни стимули по-нататък във времето за тези работещи майки, които искат преди изтичане на крайния срок за майчинство да се върнат на работа, но не се предвиждат абсолютно никакви други промени", заяви Проданов. 

майчинство обезщетения
2
anakid
преди 1 час
Хората очакваха увеличение на парите през 2рата година, а сега ще се радват, че все пак ще има 2ра година.Невероятен ход
1
khao
преди 2 часа
струва ми се че Владо Николов няма да дава скоро интервюта по никакви медии! :):)
