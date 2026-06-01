Ръстът на кредитирането в България се ускорява през април за втори пореден месец

Кредитирането в България се увеличава през април, като ускорява ръста си за втори пореден месец, отчита Българската народна банка. Към 30 април отпуснатите заеми за бизнеса и домакинствата растат с 16,3% на годишна база, след като отчетоха 15,8% годишно повишение през март. Към края на месеца те достигат 63,817 млрд. евро (51,7% от БВП) при 63,037 млрд. евро ( 51,1% от БВП) към март.

Заемите за бизнеса нарастват с 12,2% през април на годишна база (при 11,8% годишно повишение през март) и в края на месеца достигат 28,395 млрд. евро.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5,017 млрд. евро и за една година се увеличават с 13,6% (при 10,8% ръст през март).

Заемите за домакинства и фирми, които ги обслужват, възлизат на 30,405 млрд. евро в края на април. Спрямо година по-рано те се увеличават с 20,8%, колкото беше и годишното повишение през март.

В края на април жилищните кредити са 17,953 млрд. евро и нарастват на годишна база с 27,1% при 27,5% годишно увеличение през март.

Потребителските заеми възлизат на 11,448 млрд. евро и за една година се увеличават с 13,7% (спрямо 13,2% ръст през март).

В централната банка изчисляват, че на годишна база другите кредити нарастват с 11,8% до 298,1 млн. евро.

Кредитите за работодатели и самонаети лица намаляват с 4,9% на годишна база през април и в края на месеца са 270,4 млн. евро.

През април приносът на България към паричния агрегат M3 на еврозоната – т.нар. широки пари (банкноти и монети в обращение) се увеличава на годишна база с 19% (след 19,3% годишно нарастване през март 2026 г.). В края на април той е 104,492 млрд. евро (84,7% от БВП) при 104,527 млрд. евро към март 2026 г. (84,7% от БВП).

Приносът на най-бързоликвидния му компонент – паричният агрегат М1, който включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинства, се увеличава през април с 21,4% на годишна база.

Към 30 април спестяванията на неправителствения сектор са 84,572 млрд. евро (68,6% от БВП), при 84,517 млрд. евро (68,5% от БВП) в края на март. Към 30 април те нарастват с 16,2%, колкото е годишното повишение през март.

Източник: БНБ