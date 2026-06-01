Изкуственият интелект набира популярност сред индивидуалните инвеститори

Навлизането на изкуствения интелект в индивидуалното инвестиране е логичната следваща стъпка. Това мнение изрази Петър Павлов, съосновател и изпълнителен директор на Edge Hound, в предаването Update по Bloomberg TV Bulgaria.

Той съобщи, че с около 20% на година нараства броят на индивидуални инвеститори, които сами мотивират инвестиционните си решения, като в света те са над 45 милиона.

„Големи играчи като Robinhood Markets вече допускат частично инвестиране чрез напълно автоматизирани процеси от съвети на изкуствен интелект“, коментира той. По думите му индустрията опипва почвата относно регулаторните ограничения и склонността на потребителите към инвестиране.

„Доминиращото поколение Z е много склонно към използване на изкуствен интелект в своите инвестиции, което е знак, че той ще подпомага инвестициите“, очаква Павлов. IT предприемачът обясни, че заедно с брат си Мирослав е инвестирал 1,5 млн. евро собствени средства за изграждането на AI платформата Edge Hound, с която се прави анализ на ниво хедж фонд, достъпен за индивидуалните инвеститори.

Той посочи, че само шест месеца след началото компанията вече има над 6 хиляди потребители, генерират се хиляди AI базирани търговски идеи дневно и започва експанзия към институционални клиенти и валутния пазар.

„Всичко започна през 2023 г., когато изкуственият интелект все още набираше сила. По това време с брат ми инвестирахме на капиталовите пазари самостоятелно с цената на много лично време, което отделяхме за проучване. Покрай тези инициативи видяхме потенциал да впрегнем изкуствения интелект в наша помощ за изследвания“, разказа Павлов.

Edge Hound е позиционирана като система, която да подпомага вземането на решения при инвестиране. Компанията се отличава от големите езикови модели с достъпа си до платени сетове с данни, до които моделите нямат достъп. Става дума за големи доставчици на данни в световен мащаб като Bloomberg и FactSet, които са затворени предимно за институционални инвеститори.

Платформата Edge Hound е сключила договор с тях, който позволява редистрибуция на данните към крайни потребители, които биха стрували хиляди долари, ако трябваше да платят абонамент за тях.

Според него целта на платформата е да изгради цели процеси, а не да реши единична задача. Автоматизацията на процесите започва от момента на достъп до данните, преминава през трансформацията им и завършва с предоставянето им на индивидуалните потребители. Предимството ѝ е в комбинирането на данните със знанията ѝ за индустрията, които се внедряват в агентите ѝ. „Наричаме това дестилация на знания, често използван термин в средите с изкуствен интелект“, отбеляза IT експертът.

Павлов съобщи, че процентът на успеваемост на проследяваните идеи варира между 65% и 70%, което не е достатъчно, за да гарантира успех при инвестиране, но е сравнително висок процент за индустрията.

Как се справят моделите на Edge Hound при повишена волатилност на пазара? По какъв начин ще се усъвършенства системата? Защо компанията е ориентирана към форекс пазара? Как се справя платформата Edge Hound с конкуренцията на сходни американски компании? Как изглежда бъдещето на индивидуалното инвестиране?

Материалът има информационна стойност и не е съвет за вземане на инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването UpDate можете да гледате тук.