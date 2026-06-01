Пaуъл: Доверието във Фед ще бъде загубено, ако президентът може да уволнява служители

Бившият председател на Федералния резерв Джером Пауъл заяви, че централната банка на САЩ би загубила доверието към себе си, необходимо за поддържането на силна и стабилна икономика, ако който и да е президент има правото да уволнява представители на Фед поради различия в политиката, съобщава Bloomberg.

„Ако някоя администрация намери начин да отстранява представители на Фед поради различия в политиката, тогава и бъдещите администрации ще постъпват по същия начин“, заяви Пауъл в речта си, подготвена за изнасяне в неделя при получаването на наградата на Джон Ф. Кенеди за смелост в Президентската библиотека „Джон Ф. Кенеди“ в Бостън.

При такъв сценарий обществото ще загуби вярата, че Фед ще взема решения въз основа на това, което е най-добро за всички американци, заяви Пауъл.

„Доверието във Фед ще бъде загубено“, каза той. „Доверието към нас е изграждано и поддържано в продължение на много десетилетия и имаме задължението да опазим този безценен актив за нашите съграждани и за бъдещите поколения.“

Изказването в неделя беше първото публично изявление на Пауъл, откакто Кевин Уорш го наследи начело на централната банка. Пауъл остава член на Управителния съвет на Фед – ход, за който той заяви през април, че е продиктуван от загрижеността му относно атаките срещу централната банка. Мандатът му като представител изтича едва през януари 2028 г.

Пауъл отправи изказването си в момент, когато Върховният съд на страната обсъжда съдбата на гуверньора от Фед Лиса Кук, която президентът Доналд Тръмп се опита да уволни заради недоказани обвинения в измама с ипотеки. Кук отрече обвинението. Въпросът дали тя може да остане в централната банка – докато по-нисшите съдилища разглеждат самото дело – в момента е във Върховния съд.

Пауъл подчерта „ясните“ правни гаранции за Федералния резерв, предназначени да предпазят паричната политика от политическа намеса. И макар да призна, че в американската политика съществува дълбоко партийно разделение, той призова американците да се обединят в защита на „висшите принципи, които определят нашата нация“.

„На първо място сред тях е зачитането на върховенството на закона“, заяви той.

Поуъл напусна най-високия пост във Фед по-рано този месец. Част от неговото завещание се определя от защитата на централната банка срещу безмилостния натиск от страна на Тръмп и неговите съюзници, целящ да осигури по-ниски лихвени проценти. Усилията включваха лични вербални атаки, хода за уволнението на Кук и вече прекратеното наказателно разследване за надхвърляне на разходите за строителство.

Спорът взе критичен обрат в полза на Пауъл, след като той публично осъди наказателното разследване през януари, което предизвика вълна от подкрепа, включително от някои фигури в Републиканската партия.

Макар че изказванията на Пауъл за пореден път осъждат администрацията на Тръмп, същото важи и за избора му за сълауреат на годишната награда на Фондацията на библиотеката „Джон Ф. Кенеди“. Той беше избран, както посочи фондацията в изявление, за защитата на независимостта на Федералния резерв „въпреки години на лични нападки и заплахи от най-високите нива на правителството“.

Сред предишните носители на наградата са бившите президенти Барак Обама, Джордж Буш старши и Джералд Форд, както и бившият вицепрезидент Майк Пенс.