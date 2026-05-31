Иранските ракетни арсенали чакат под земята да бъдат отново изровени

Иран може да извърши масирани ракетни удари по Израел и други държави в Близкия изток - ракетните арсенали стоят под земята и чакат да бъдат отново отворени, казват експерти, цитирани от CNN. Агенцията е анализирала сателитни снимки и смята, че Иран е използвал обикновена техника - булдозери и самосвали, за да защити ракетните хранилища от американските удари.

Военни експерти са категорични, че Техеран има достатъчно запаси от ракети и е готов да поднови ударите - всичко зависи колко установки и обучен персонал са останали.

В началото на операцията срещу Иран булдозери отваряха входовете на тунелите, в които се съхраняват ракетите - основна цел за ракетите на САЩ и Израел. Често при ударите бяха унищожавани именно тези булдозери. Сега, след обявеното примирие, сателитните снимки показват засилена активност и Иран е отблокирал 50 от 69-те входа на тунели, ударени от САЩ и Израел.

Иран е започнал и ремонти по базите, както и по пътищата, водещи към тях, бомбардирани от САЩ и Израел, за да не могат да бъдат придвижвани ракетни установки. Сателитните данни дори показват, че някои пътища са отново асфалтирани.

От Пентагона не коментират въпроси, изпратени от CNN, относно информацията от сателитите. Говорителят на институцията посочва само, че американската армия е най-мощната в света и разполага с всичко необходимо, за да действа по време и на място, избрано от президента.

Доналд Тръмп пък винаги е сочел, че ракетният арсенал е една от целите на войната, която САЩ и Израел започнаха в Близкия изток.

Според CNN обаче Техеран изгражда мрежа от подземни тунели още преди 20 години и има стабилна защита за ракетите и пусковите установки. Дълбочината на някои от тунелите е стотици метри под скали - добро убежище срещу американските ракети. В началото на конфликта САЩ и Израел се насочиха към сриване на входовете на тези тунели и това ограничи атаките на иранските ракети. Според оценките ударите са били масирани и входовете са затрупани под отломки от скали, но много вероятно арсеналът, който наброява към 1000 ракети е невредим отдолу. Това може да се окаже много сериозна заплаха на фона на недостига на ракети за системите Patriot.

Иран се готви за такъв вид война 20 години, а по време на атаките през 2025 година Израел атакува по същия начин входовете на ракетни арсенали. Шест месеца по-късно Техеран имаше достъп до тях и използва ракети, за да поразява цели в Близкия изток.

На сателитни снимки сега се виждат булдозери и самосвали, които разчистват отломките. CNN засича отварянето на два от четири затрупани тунела на една от иранските бази. Пътищата към нея са възстановени и преасфалтирани.

Иран започва и да възстановява заводите за производство на военна техника и ракети. Някои от тях бяха поразени от ударите на Израел през миналата година, но след това бързо възстановиха работата си. Сега атаките бяха много по-масирани, но отново се виждат усилията на Техеран да възстанови производствените мощности и някои съоръжения отново работят.

Оценки на разузнаването на САЩ също потвърждават, че Иран вече подновява производството на дронове и ракетни установки.

Тези данни повдигат много въпроси за ефективността на военните операция срещу Иран - за да бъдат поразени ракетните тунели са използвани много и скъпи ракети, а възстановяването им е нискотехнологично - просто няколко булдозера.