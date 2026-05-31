Синдикатите очакват сигнал от финансовото министерство за разговори за бюджета

Министерството на финансите все още не се е свързало със синдикатите, за да започнат разговори за бюджета, съобщи пред БНР лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Традиционно финансовата рамка се обсъжда в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), в който участват финансовото министерство, синдикатите и работодателските организации. Засега няма контакти, а синдикатите разбират за намеренията на правителството от медиите, призна Манолов.

Той коментира някои от заявките, направени досега, включително и изявленията за увеличаване на осигуровките и осигуровките на държавните служители. Според него новите максимални осигурителни прагове са "парадоксални", защото по закон работодателите трябва да осигуряват своите служители на реалната им заплата."Ние узаконихме измамите - може да лъжеш до толкова", допълни още той.

Осигуровките на държавните служители

"Държавните служители отдавна си плащат осигуровките - вносител е държавата", каза синдикалистът. Според него чиновниците имат много повече ограничения спрямо другите работещи на трудов договор - без право на втори трудов или граждански договор, нямат право да развиват стопанска дейност и т.н.

Пред националното радио Манолов потвърди, че има готовност за протести, след като преди дни и другият голям синдикат у нас - КНСБ, направи подобни предупреждения.

Манолов коментира още, че няма одобрена формула за минималната работна заплата и синдикатите ще настояват тя да бъде поне 55% от средната работна заплата.