Фабричната активност в Китай се влошава, сигнализирайки за проблеми

Фабричната активност в Китай през май се сви до точно 50 пункта спрямо 50,3 пункта през април, сочи статистическата служба на страната, цитирана от Bloomberg. Показател под 50 пункта е признак на стагнация, а над - за експанзия.

Данните са в съзвучие с очакванията на анализаторите, отчита още агенцията. В същото време над очакваното е увеличението на индикатора за строителството и услугите - до 50,1 пункта спрямо 49,4 пункта през април.

След силното първо тримесечие китайската икономика отново показва признаци на слабост - ръстът започва да се забавя през април, като индустрията и продажбите на недвижими имоти записаха един от най-бавните си ръстове от години. Това кара местните икономисти да призовават за увеличаване на държавната подкрепа.

В знак, че Пекин чува тези призиви централната банка намали лихвите по едногодишните държави заеми до рекордно ниво, увеличават се и мерки за повишаване на жизените стандарти и потребителското потребление.

Китай записа значителен излишък по текущата сметка през 2025 година, достигащ 1,2 трилиона долара. Износът продължава да се движи около нивата от миналата година, подкрепен основно от търсенето на оборудване за центрове за данни. Чипове, компютри и друго оборудване, свързано с изкуствен интелект, са почти половината от целия китайски износ през април, сочат анализите на Goldman Sachs и Nomura.

Но в същото време силният юан оказва натиск върху износителите в размер, който рядко е виждан преди, допълва Bloomberg. Оттам допълват, че трябва да се види дали в крайна сметка срещата между прездентите на САЩ Доналд Тръмп и на Китай Си Дзинпин в началото на май ще има ефект върху китайските предприятия.