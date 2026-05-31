САЩ дължат яснота на Европа за своите приоритети

САЩ дължат повече яснота на Европа относно своите приоритети, смята началникът на отбраната на Германия Карстен Бройер в интервю за Bloomberg в кулоарите на "Диалога "Шангри-Ла" - едно от най-мащабните събития за отбраната, което се провежда в Азия.

Тази година домакин на конференцията е Сингапур. Пред Ройтерс делегати отбелязват липсата на високопоставени военни от Китай на форума.

По време на своята реч американският министър на войната Пийт Хегсет отново коментира необходимостта европейските страни да увеличат разходите си за отбрана и се фокусира върху Тихоокеанския регион заради увеличения военен потенциал на Китай. Хегсет призова и азиатските държави да увеличат разходите си за отбрана, но не отбеляза Тайван - основна точка на напрежение между Китай и САЩ, нито войната в Иран, която засяга пряко Азия заради голямата зависимост от петрола, преминаващ през Ормузкия проток.

"Всички разбрахме, че трябва сами да се погрижим за нашата сигурност, че трябва да поемем по-голяма отговорност, но не можем да изградим нужните възможности толкова бързо", коментира Карстен Бройер. Той призова за ясни мерки и пътна карта, ако САЩ действително имат намерения да намалят своето присъствие в Европа.

Той отбеляза още, че Германия увеличава разходите си за отбрана и ще постигне увеличаването им до 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) преди крайния срок 2029 година.

Увеличените пари за отбрана беше поискано от САЩ в последната среща на НАТО и одобрено от съюзниците.

Bloomberg отбелязва, че през последните седмици САЩ непрекъснато разтърсват Европа със своите решения. Президентът Доналд Тръмп обяви изненадващо изтегляне на войници от Германия, след като германският канцлер Фридрих Мерц критикува операцията на Вашингтон в Близкия изток. След това обаче съобщи, че изпраща 5 хил. войници на Полша. Има и съобщения, че ще бъдат съкратени и ресурси, които са разположение в Европа в случай на война.