200 долара на среща: Високите цени заплашват и намирането на партньор за младите хора

За много млади хора срещите се превръщат все повече във финансово начинание, колкото и романтично.

Според индекса за реалния финансов прогрес на BMO Financial Group за 2026 г. половината от анкетираните необвързани американци казват, че ходят на по-малко срещи или избират по-евтини дейности поради нарастващите разходи, съобщава CNBC. Банката е анкетирала 2501 възрастни в периода от края на декември до януари.

Според данните 48% от възрастните от Поколението Z (родените между 1997 г. и 2012 г.) и 40% от анкетираните милениъли (родените между 1981 г. и 1996 г.) казват, че високата цена на срещите пречи на постигането на финансовите им цели. Една среща струва на възрастните от Поколение Z средно 205 долара, а на милениълите средно 252 долара, посочват от BMO.

За почти половината от необвързаните (47%) срещите просто не си струват разходите, според проучването.

„Виждаме, че налице е това увеличение на разходите за живот и това намалява честотата на срещите ни и начина, по който гледаме на или възприемаме срещите“, коментира Сабрина Романоф, клиничен психолог, пред CNBC.

За младите разходите за срещи се натрупват бързо. Типичният американец от Поколението Z е имал около девет срещи през предходната година, според данни на BMO. Това прави годишните им разходи приблизително 1845 долара. Тази сума обхваща разходите преди срещата, включително транспорт и козметика, както и това, което реално е похарчено по време на срещата.

На базата на данни от Бюрото по трудова статистика на САЩ за работещите на пълен работен ден това би възлязло на приблизително 3% до 5% от средния годишен доход за работещите на възраст от 16 до 34 години.

Според Романоф нарастващите разходи карат хората да провеждат срещи „много по-дефанзивно“. „Те поемат по-малко рискове и се създават по-малко връзки“, обяснява тя.

Уреждането на среща може също да струва скъпо

Цената на самите срещи е само част от всичко. За милиони души уреждането на среща означава плащане за приложенията. През 2022 г. изследователският център Pew установи, че 35% от потребителите на приложения за запознанства са платили за услуги на поне една от платформите. Проучване на Morgan Stanley пък установи, че средностатистическият потребител на приложения за запознанства, който е платил, е харчил около 19 долара на месец през 2023 г.

„Много от тези приложения работят върху така наречената премиум стратегия freemium“, казва Пинар Йълдъръм, доцент в Wharton, която изучава икономиката на онлайн платформите. „Въпреки че можете да се регистрирате безплатно, за да можете да се възползвате от някои от по-желаните функции, може да се наложи да платите абонаментна цена“, обяснява тя.

Според проучване от 2019 г. на изследователи от Станфордския университет и Университета на Ню Мексико от края на Втората световна война до 2013 г. най-често срещаният начин хетеросексуалните двойки да се запознават в САЩ е чрез приятели. Сега водещият модел е онлайн.

„Едно от нещата, които приложенията за онлайн запознанства и платформите за онлайн запознанства като цяло успяха да внесат в живота ни, е по-голям кръг от хора“, казва Йълдъръм.

„Те обикновено увеличават размера на нашия пул“, но това може да „бъде малко подвеждащо“, допълва тя. Изобилието от кандидати може да затрупа потребителите и да намали шансовете едно взаимодействие да се превърне в нещо смислено.

По думите на Романоф става дума за система „плащаш, за да играеш“. „И ако имате парите, тогава може би ще можете да си намерите партньора или ще имате по-голям успех в приложенията за запознанства“, допълва тя.

Говорител на Match Group – компанията майка зад Match.com, OkCupid, Tinder, Hinge и други сайтове за запознанства – посочи пред CNBC по имейл, че „по-голямата част“ от потребителите на сайтовете им използват безплатни версии. „Абонаментите са незадължителни и предоставят допълнителни инструменти за тези, които искат повече контрол или по-ефективно изживяване, но не са задължителни, за да имат успех или да създават смислени връзки“, посочва говорителят.

От Bumble Inc., чиито приложения включват Bumble Date и Badoo, заявиха пред CNBC, че целта на компанията е да осигури „безопасен и висококачествен“ безплатен пакет. „Има безброй двойки, които са се намерили по този начин“, посочва говорител в имейл, според когото платените функции са насочени към хора, които търсят „по-персонализирано изживяване“.