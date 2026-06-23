Управляващите правят още една стъпка към улесняване достъпа на граждани до ДЦК

Промени, които да задължат Министерството на финансите да създаде платформа за електронна търговия с държавни ценни книжа за физически лица, предлага Константин Проданов от „Прогресивна България“ между първо и второ четене на законопроекта за държавния дълг. С това той се съобразява с част от критиките на опозицията за липсата на конкретика в законопроекта, на който е вносител.

Законопроектът на Проданов, който депутатите одобриха на първо четене, предвижда възможността за емитиране на държавни ценни книжа за физически лица, без те да дължат такси и комисиони за първично придобиване.

Предложенията си за промени между двете четения депутатът е внесъл в петък, след като това вече бяха направили Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС и депутати от ПП и ДБ. Проданов е обърнал внимание на основната критика, отправена по време на дискусиите както в бюджетната комисия, така и в пленарната зала – липсата на задължение да бъде създадена електронна платформа за търговия с държавни ценни книжа. В своите предложения от петък Проданов дава срок от 6 месеца за издаване на наредбата за създаване на информационна система за продажба на ДЦК за граждани и 9 месеца след приемането на наредбата – за създаването на самата система.

Макар че от предложенията на Проданов е видимо, че се е съгласил с аргументите на опозицията относно нуждата от срокове, той не е допуснал възможността плартформата да бъде оперирана от друг. ПП и ДБ предлагат това да бъде друг държавен орган или националния системен интегратор след сключено споразумение, а Горанов дава още по-широк вариант – друго юридическо лице, определено от министъра на финансите въз основа на споразумение. Тук Проданов е останал по-консервативен, оставяйки платформата задължение единствено на Министерството на финансите.

Друго от предложенията на опозицията, припознато от Проданов, е задължението на първичните дилъри да поддържат твърди котировки на място за търговия, поне едно от които е регулиран пазар. Такава идея е заложена в предложенията на Владислав Панев, Асен Василев, Венко Сабрутев и Мартин Димитров. Аргументът във версията на Проданов е, че така гражданите ще имат по-добра ценова ориентация и същевременно ще могат да реализират притежаваните държавни ценни книжа преди падежа им, когато възникне необходимост от освобождаване на средства.

Онова, което липсва в неговите предложения, е задължението емисии за граждани да бъдат емитирани ежегодно. Именно такава идея е заложена в предложенията на Владислав Горанов – да се организират не по-малко от две емисии годишно на държавни ценни книжа, достъпни за граждани.