С призив за „бърза писта“ парламентът одобри на първо четене достъпа на граждани до ДЦК

С нито един глас „против“ на първо четене в пленарна зала бяха приети предложените от „Прогресивна България“ промени в Закона за държавния дълг, които позволят емитирането на държавни ценни книжа (ДЦК) за инвеститори физически лица. Беше гласуван и отхвърлен алтернативният законопроект, внесен от Владислав Горанов (ГЕРБ-СДС), който предвижда търговията с държавни ценни книжа да става както чрез електронна платформа, така и в клоновете на „Български пощи“.

По време на дискусиите Горанов поиска да бъде дадена възможност за алтернативен пазар на държавните ценни книжа извън съществуващата инфраструктура на централната банка и търговските банки.

„Хърватска е създала електронна инфраструктура, която в частни разговори с хърватското финансово министерство, е готова да ни предостави, но аз съм водил разговори и с „Информационно обслужване“, които са готови да изградят подобна инфраструктура в относително кратки срокове. Не е технология за изстрелване на ракети, мисля, че и българските граждани го заслужават“, каза Горанов.

Той призова председателя на Комисията по бюджет и финанси да даде „бърза писта“ на законодателната инициатива и заяви подкрепата на ГЕРБ. Горанов посочи, че ще бъдат отправени предложения за сближаване на двата законопроекта между първо и второ четене.

Според Владислав Панев от „Демократична България“ този законопроект е по-добра мярка за борба с инфлацията от приетите вчера промени в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията.

„Когато отнемаме ликвидност от потреблението и от пазара на недвижими имоти, това води до по-малък натиск върху цените“, каза той.

Панев посочи, че между първо и второ четене ще се предложат и варианти за търговия чрез приложения и инвестиционни посредници.

„Последните данни, които видях: около 98 млрд. евро депозити в българската банкова система, от които около 60% се държат от домакинства. Средната доходност по тях е под 1%, а средната доходност по ДЦК за 5 г. е около 3%“, каза Константин Проданов от „Прогресивна България“.

Той посочи, че така търговските банки трупат добри печалби, които после „засилват“ в чужбина, а законопроектът дава алтернативен инвестиционен инструмент на обикновения гражданин.

В законопроекта Проданов вижда и възможност при емитиране на дълг за физически лица лихвите да остават в страната и да влязат отново в българската икономика. Същевременно на държавата се дава възможност да диверсифицира инвеститорската си база.

„Когато гражданите кредитират държавата, това се надяваме, че ще повиши интереса им към обшия процес на управление на публичните финанси. Те самите ще станат по-активни в изискването на повече отчетност за това как се управляват публичните средства“, каза още Проданов.

Мартин Димитров от „Демократична България“ повтори въпроса си от дискусиите в бюджетната комисия – в какъв срок ще бъде изготвена електронната плафторма за търговия, така че да се улесни процеса за гражданите, и поиска да бъдат заложени конкретни срокове.

Единствено „Възраждане“ се въздържа от подкрепа за законопроекта на „Прогресивна България“ за емитирането на държавни ценни книжа за граждани.