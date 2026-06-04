Антон Панайотов: ДЦК за физически лица ще привлекат милиарди евро от спестяванията

През ДЦК (държавни ценни книжа) за физически лица държавата ще може да привлече милиарди евро финансиране от гражданите, като същевременно намали разходите за обслужване на дълга от бюджета. Тази прогноза направи Антон Панайотов, основател и изпълнителен директор на Alaric Securities, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него те могат да се превърнат в една от най-важните стъпки за развитието на инвестиционната култура в България. „Успехът обаче ще зависи от използването на съществуващата пазарна инфраструктура и по-специално на Българската фондова борса“, отбеляза експертът.

Панайотов напомни, че управляващите предлагат промени в Закона за държавния дълг, с които се дава рамката на бъдещи емисии български държавни облигации, насочени към физически лица, като текстовете бяха приети за първо четене от временната бюджетна комисия.

Според него проектозаконът е в посока на „вразумяване“ спрямо по-ранните варианти на предложенията, които предвиждаха Министерството на финансите и Българската народна банка сами да изградят система за дистрибуция на облигациите.

В настоящия план на законодателството пласментът на ДЦК трябва да става през през първично публично предлагане, в коeто участват банки, инвестиционни посредници. Панайотов препоръча и Българска фондова борса да бъде метод за пласмент и да не остава вторичен фактор, тъй като, по думите му, тя е най-ефективният механизъм за пласиране на държавни облигации към гражданите. Аргументът му е, че борсата има готова инфраструктура, прозрачност и широк достъп до пазара.

„Борсата е един от най-прекрасните методи. Борсата не е само място, на което се срещат купувачи и продавачи. Борсата е една добре смазана маркетингова машина. Тя е организиран и изключително стабилен пазар, чийто принципал е държавата“, подчерта инвестиционният експерт. И добави, че „именно борсата може да гарантира най-широко участие и най-добро ценообразуване“.

Той посочи, че това е най-правилният начин да бъде направено – с първоначален пласиращ механизъм през борсата, което гарантира широко покритие и участие на най-много участници на пазара.

Антон Панайотов постави под съмнение възможността държавни институции да поемат функции, които традиционно се изпълняват от банки и инвестиционни посредници и заяви, че финансовият сектор вече разполага с необходимите лицензи, процедури и експертиза. Той смята, че процесът по закупуване на ДЦК може да бъде изключително лесен за гражданите – през дигитална платформа, и обясни, че желаещите ще могат да използват съществуващите канали през банки и инвестиционни посредници.

Каква доходност се очаква по ДЦК за граждани? Колко физически лица могат да се насочат към покупки през първата година на предлагането им? Ще успеят ли ДЦК за граждани да привлекат сериозни суми от спестяванията от домакинствата?

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