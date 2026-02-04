Ангел Рабаджийски: Януари е рекорден месец по новорегистрирани потребители на БФБ

Януари е рекорден месец по новорегистрирани потребители на Българска фондова борса и индексът SOFIX отчете почти 19% ръст. Коментарът направи Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на инвестиционния посредник "Карол", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

В първите дни на януари, след влизането на страната ни еврозоната, търговията е започнала без котировки на акции, които се търгуват в левове. „Това доведе до „по-плитък пазар“ с по-висока активност от микс от инвеститори, сред които и чуждестранни институционални инвеститори", поясни Рабаджийски.

„Записвания от чужбина видяхме и в ETF-а, който се търгува във Франкфурт. Става въпрос предимно за инвеститори от еврозоната“, каза още той.

По думите му технологии, финанси и търговия са сред най-предпочитаните сектори на БФБ.

Рабаджийски прогнозира, че предлагането на емисии от държавни ценни книжа за граждани ще ги ориентира и към БФБ, за да „видят и други инвестиции“. „Важно е хората да научат повече за финансовите инструменти и да видят, че има алтернатива от спестяванията в банки и недвижими имоти“, отбеляза мениджърът. Той добави, че приложенията, които развиват инвестиционните посредници, са пригодени за търговия на БФБ и по този начин ще се появят няколко възможности за закупуване на държавни ценни книжа – освен чрез приложението, което държавата планира да развие.

Рабаджийски коментира първата емисия облигации, която ще излезе през тази година, след като капиталовият ни пазар е член на еврозоната - тази на HR Capital. Той подчерта, че това е първото публично предлагане на облигация в евро у нас. Тя ще е конверитируем тип облигация, като ще даде възможност на инвеститорите да заменят своите облигации в акции на дружеството на втората и третата година.

„Емисията на HR Capital привлича значителен интерес от инвеститори, които възнамеряват да се сдобият с акции на компанията“, обясни Рабаджийски. В момента HR Capital притежава около 19% от платформата за доставка на хранителни стоки eBag, а плановете са делът да нарасне до 25%. „Това е елегантен начин инвеститорите да влязат в една публична и много бързо развиваща се компания. По предварителни данни приходите на компанията за 2024-2025 са над 70 млн. евро, а дружеството е на печалба с положителни маржове“,съобщи Рабаджийски.

Коментарът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

