Мартин Търпанов: Пазарите виждат шанс в общия дълг на ЕС въпреки политическите рискове

Идеята за нова общоевропейска емисия дълг набира скорост, тъй като може да финансира значими разходи за отбрана, дигитални технологии, изкуствен интелект и зеления преход. Това посочи Мартин Търпанов, ръководител „Дългови инструменти“ в DeltaStock, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него разделението между северните и южните държави остава ключово препятствие пред идеята. По думите му пазарите оценяват инструмента като потенциално по-евтин източник на финансиране за по-слабите икономики.

Мартин Търпанов смята, че „пазарът има огромен капацитет за подобен инструмент“. Той изтъкна, че наличните спестявания в Европейския съюз надхвърлят 30 трлн. евро и ако част от тези средства бъдат насочени обратно към европейски инструменти, това би подкрепило интеграцията и инвестициите.

„Пазарът има огромен капацитет да поеме подобно емитиране и това може да осигури ресурс за отбрана, дигитални технологии, изкуствен интелект и зеления преход. В Европейския съюз гражданите държат над 30 трлн. евро спестявания, които често се насочват към САЩ и други пазари. Ако част от тези средства бъдат канализирани обратно чрез общ европейски инструмент, това би подпомогнало ключови инициативи. Въпросът е дали политическите различия ще позволят това да се случи“, коментира пазарният анализатор.

Според Търпанов общият дълг би позволил на по-слабите икономики да заемат при по-ниска цена, тъй като инструментът ще се търгува близо до германските облигации. Той коментира, че „рисковите премии в Европа значително се свиха“ и очаква доходността на подобна емисия да бъде благоприятна. „Това би намалило разходите за финансиране на държави като Италия и Франция“, обясни пазарният анализатор.

