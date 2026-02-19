Кр. Атанасов: Инвеститорите ще търсят сигурни убежища извън долара и американските ДЦК

Дълги години щатският долар и американските държавни ценни книжа бяха сигурни убежища при криза на държавните дългове. Те остават стълб, но не със същата сила във време, в което инвеститорите търсят сигурни убежища за капитала си. Това коментира Красимир Атанасов, ръководител „Търговия с акции в DV Asset Management, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Атанасов акцентира върху значението на диверсификацията по време на дългова криза, тъй като към момента 80% от активите при акциите са съсредоточени в САЩ. „Вече забелязваме постепенен процес на диверсификация, но той няма да се осъществи веднага“, посочи портфолио мениджърът. При пълен срив на дълговите пазари капиталите се насочват към реални активи, обясни той.

Според Атанасов рисковете пред пазара в година на избори в САЩ са недобре оценени от самия пазар, затова инвеститорите следва да заложат на по-активно управление и по-добра диверсификация, а също и да насочат поглед към нещо ново.

„От началото на годината софтуерните компании претърпяха дълбока корекция. Наблюдаваме бурна ротация на капитал и тя ще продължи през тази година“, прогнозира пазарният анализатор.

Той очаква по-популистки политики в САЩ и в Европа, които допълнително ще подложат бюджетите на държавите на натиск. По думите му търсенето на американски ДЦК ще остане силно на този етап, но върху облигационния пазар в САЩ ще влияят няколко фактора – решението на Върховния съд за законността на митата, наложени от президента Доналд Тръмп, дали ще се осъществи популистката мярка „по 2000 долара на всеки“, дали икономиката ще постигне силен растеж, дали Федералният резерв ще намали лихвите.

Пазарният анализатор припомни, че бюджетната служба към Конгреса на САЩ прогнозира ръст на икономиката от 2% и бюджетен дефицит от 6% през следващите десет години. Той обаче допусна, че при рецесия е възможно САЩ да имат дори двуцифрен бюджетен дефицит. Най-добрият начин да се излезе от дългова криза е чрез растеж, коментира Атанасов и добави, че брутният вътрешен продукт (БВП) се определя от населението и от неговата производителност.

Той обърна внимание на прогнозите на Бюджетната служба, че ръст на населението не се очаква след новите политики на президентската администрация и спирането на имиграционния процес. „От друга страна, има надежди, че изкуственият интелект ще реши проблема с ниската производителност, но мащабът няма да е толкова значителен“, каза още Атанасов. Той обясни, че в САЩ съществува постоянен спад в размера на инвестициите и в ютилизацията на вече създадената инфраструктура, затова не се очаква тази тенденция да се обърне скоро.

Накъде ще поеме дългът на Япония? Ще остане ли т. нар. кери трейд печеливша стратегия за инвеститорите? Има ли риск йената да се повиши и това да застраши ликвидността на пазара? Какви са предизвикателствата в еврозоната, където политиката диктува нивото на дълговете? По какъв начин политиката на ЕЦБ и бюджетната дисциплина в страните влияе върху разходите и дълговете на Европа? Увеличава ли се задлъжнялостта в Китай?

Материалът има информационна стойност и не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

