Разпродажбите на технологични акции разтърсват пазарите, Nasdaq спадна с 2%

Американският широк борсов индекс S&P 500 и технологичният бенчмарк Nasdaq Composite отбелязаха понижения във вторник, след като разпродажбите на акции в технологичния сектор, започнали в предходната сесия, се задълбочиха, предаде CNBC.

S&P 500 спадна с 1,44% до 7 365,46 пункта, а Nasdaq загуби 2,21% и затвори на ниво 25 587,04 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average завърши с намаление от 45,87 пункта, или 0,09%, до 51 666,84 пункта.

Основните индекси се отлепиха от минимумите в сесията, след като акциите на технологични компании извън сектора на производителите на чипове, като Microsoft и Amazon, както и на считани за „дефанзивни“ акции като Walmart, Procter & Gamble и Johnson & Johnson отбелязаха ръст. Освен това книжата на International Business Machines поскъпнаха с 5%, след като JPMorgan повиши оценката си за тях, а акциите на Sherwin-Williams и Merck също отбелязаха ръст на цените.

Nasdaq спадна с 1,3% в сесията в понеделник, което се дължеше до голяма степен на акциите на Alphabet. След това разпродажбите се засилиха в световен мащаб, като южнокорейският индекс Kospi беше най-губещият в региона. Лидерът в производството на чипове SK Hynix, който бе в центъра на спекулативна еуфория около изкуствения интелект в страната, отбеляза понижение на цената на акциите от над 12%. Южнокорейският индекс, който отбеляза ръст от 95% тази година, отбеляза спад от почти 10%, а японският Nikkei 225 спадна с 3,55%, прекъсвайки серия от осем сесии на ръст.

Във вторник търгуваната в САЩ Micron Technology последва примера, като акциите на производителя на чипове поевтиняха с 13%. Книжата на Sandisk също заличиха 13% от цената си, а производителят на компоненти Seagate Technology загуби над 5%. Акциите на Intel отбелязаха спад от 6%, а Advanced Micro Devices и Qualcomm заличиха съответно почти 6% и 8%.

Борсово търгуваният фонд State Street Technology Select Sector SPDR спадна с 4%, а VanEck Semiconductor се понижи със 7%.

Акциите на SpaceX отбелязаха ръст на цената от около 1%.

Alphabet продължи низходящата си тенденция, като книжата на компанията поевтиняха с 1%. В понеделник цената им се срина с 5% поради опасения, свързани с напускането на ключови специалисти в областта на изкуствения интелект.

Доходността по американските държавни ценни книжа отбеляза понижение във вторник въпреки опасенията, че по-високите лихвени проценти ще нанесат удар на технологичните акции в световен мащаб, докато инвеститорите очакват ключови данни за инфлацията в четвъртък.

Доходността по 10-годишните държавни облигации спадна с над 1 базисен пункт до 4,495%. Доходността на 2-годишните ДЦК, която отразява по-точно краткосрочната лихвена политика на Федералния резерв, се понижи с повече от 3 базисни пункта до 4,198%, а тази по 30-годишните ДЦК заличи 2 базисни пункта до 4,943%.

Цените на златото и среброто отбелязаха резки понижения. Фючърсите на златото поевтиняха с 1,3% и затвориха на цена от 4149,40 долара за тройунция, а тези на среброто се сринаха с над 5% и приключиха деня на цена от 62,07 долара за тройунция.

Фючърсите на суровия петрол от сорта Брент поевтняха с 82 цента до 77,08 долара за барел, а тези на американския лек суров петрол West Texas Intermediate спаднаха с 65 цента и затвориха на цена 73,21 долара за барел.

На валутните пазари доларовият индекс, който измерва стойността на американската валута спрямо кошница от други шест основни валути, включваща йената и еврото, отбеляза леко повишение до 101,40 пункта, достигайки най-високото си ниво от повече от година насам.