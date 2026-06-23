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Цените на златото и среброто се сриват заради опасения от повишаване на лихвите

Wall Street променя нагласата си спрямо златото, като няколко банки понижиха прогнозите си за цената на метала след първото заседание, председателствано от Кевин Уорш

21:40 | 23.06.26 г. 2
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Снимка: David Kawai/Bloomberg
Снимка: David Kawai/Bloomberg

Цените на златото и среброто отбелязаха резки понижения във вторник, след като глобалната вълна от разпродажби на акции на технологични компании, подхранена от опасения от повишаване на лихвените проценти, се пренесе и върху металите, пише CNBC.

Фючърсите на златото поевтиняха с 1,5% във вторник до 4142 долара за тройунция, докато тези на среброто се сринаха с над 5% до 61,80 долара за тройунция, преди да възстановят част от загубите си и да установят на ниво около 62,25 долара.

От избухването на войната между САЩ и Иран на 28 февруари репутацията на златото като „безопасно убежище“ в периоди на нестабилност е подложена на натиск, тъй като някои от факторите, допринесли за неговия възход, бяха поставени под съмнение.

Неочаквано „ястребовото“ заседание на Федералния резерв, председателствано от Кевин Уорш миналата седмица, засили очакванията за повишение на лихвените проценти в САЩ в края на годината, което оказа допълнителен натиск върху цените на златото, тъй като перспективата за по-високи лихви обикновено оказва негативно влияние върху ценния метал.

Междувременно Wall Street също променя нагласата си спрямо златото, след като няколко банки понижиха прогнозите си за цената на метала след първото заседание на Уорш. 

Предишната оценка на Bank of America за 6000 долара за тройунция злато вече изглежда малко вероятна, тъй като инфлационният контекст остава „неблагоприятен“, което вероятно ще доведе до по-строга парична политика, написа в петък стратегът по суровини на банката Майкъл Уидмър. 

Deutsche Bank написа в бележка, публикувана във вторник, че „ястребите изместват биковете“ на пазара на златото, като ревизира целевата си цена до 4300 долара за тройунция през третото тримесечие, ако Федералният резерв запази лихвените нива без промяна Същевременно от банката подчертаха риска, че три до четири увеличения на лихвите от страна на Федералния резерв биха могли да смъкнат цената на златото до 3800 долара за тройунция.

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Последна актуализация: 21:41 | 23.06.26 г.
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Коментари

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2
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Az_Kocho
преди 2 минути
Дотук от пика на златото от 5600 долара на тройуция златото падна с 1500 долара, остава още толкова за да се върне там където беше през последните 10-15 години.
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1
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Az_Kocho
преди 9 минути
Хаха наши бяха хедж срещу инфлацията ? Инфлацията расте златото и среброто са надолу. Просто една мания която ще отмине както всички мании. Когато говорех за това някои хора тук се смееха и разправяха небивалици
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