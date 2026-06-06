Цената на златото изтри ръста си от 2026 г. благодарение на силния пазар на труда в САЩ

Златото успя да изтрие ръстовете в цената си от тази година, след като силните данни за американския пазар на труда увеличиха залозите, че Федералният резерв най-вероятно ще увеличи лихвените проценти през 2026 г.

Цената на благородния метал спадна с до 3,6% до 4315,04 долара в петък, изтривайки ръста от тази година, след като данните за ръста на заетостта в САЩ през май изпревариха всички прогнози. По-късно цената се коригира леко до 4328,45 долара, което обаче остава спад от 3,3%.

Спот цената на златото. Графика: Bloomberg LP

Силата на трудовия пазар държи отворена вратата пред Фед за увеличаване на лихвените проценти, докато напрежението в Близкия изток подхранва по-високите цени на енергоносителите. По-високите лихвени проценти обикновено се отразяват негативно на златото, което не носи доходност.

„На този етап е изцяло функция на очакванията към Фед“, коментира Раян Маккей, старши стратег по суровините на TD Securities. „Имате актив, който вече се е представил невероятно, и сега имате притесненията за краткосрочната инфлация и вероятността за увеличение от Фед, които отслабват в известна степен силата“, допълва още.

Благородният метал губи инерция след бурен период, при който цената му се изкачи до исторически максимум от близо 5600 долара през януари. Опасенията от инфлацията и вероятността от затягане на паричната политика на Фед намалиха привлекателността му, а последвалите продажби засилват движението надолу.

Пробивът на цената на златото под стойността на 200-дневната пълзяща средна, широко наблюдавана мярка за дългосрочния импулс на движение, сочи към риска от по-дълбоки ценови спадове, според Маккей от TD.

Трейдърите вече очакват увеличение на лихвите с четвърт пункт от Фед до декември. Преди доклада за заетостта в петък те прогнозираха следващата стъпка да бъде повишение през март. Ръководството на Фед ще се срещне на 16-17 юни вече с новия си председател Кевин Уорш.