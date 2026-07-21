Украинските дронове са унищожили над 1 млн. цели от началото на годината

Въоръжените сили на Украйна са нанесли удари на повече от 1 млн. потвърдени вражески цели от началото на годината, съобщава агенция „Укринформ“.

Към момента около 90% от всички удари срещу врага се нанасят от дронове. Най-добри резултати операторите на дронове са постигнали през юни, нанасяйки удари по повече от 200 хил. цели, се казва в изявление на Министерство на отбраната.

Ударите и не спират. Украински дронове са унищожили две руски системи за противовъздушна отбрана в окупираните територии на Запорожка област, съобщи ръководителят на Безпилотните сили на Украйна Роберт Бровди ("Мадяр").

Целите са били противовъздушната ракетна система „БУК-М1“ в Зеленопилия и радарна станция в Данило-Иванивка.

Дронове са нанесли и удари по седем кораба, принадлежащи на „сенчестия флот“ на Русия в Азовско и Черно море, шест руски обекта за противовъздушна отбрана на руска територия и седем енергийни съоръжения в окупираните територии, включително Крим, съобщи още Бродви.

Сред корабите на прицел са били три танкера и четири кораба за превоз на насипни товари. От 1 юли, в рамките на операция MoLoCHKa, Безпилотните сили са нанесли удари по общо 119 такива кораба в Азовско море и 64 в Черно море.

В същото време от началото на юли те са нанесли удари по общо 25 руски средства за противовъздушна отбрана, включително 12 ракетни комплекси „земя-въздух“, 12 радарни станции и една система за електронна война.

Що се отнася до енергийната инфраструктура, този път са били ударени седем енергийни възли и електроподстанции в Ялта, Морске, Привитне, Лучисте и други населени места.

Нови разработки

Разработките също не спират. Украинската компания за отбранителни технологии SkyFall е разработила оръжие за удари на далечно разстояние, което в момента се тества в операции срещу Русия, докато Киев засилва кампанията си, която причинява сериозни логистични проблеми на Москва, съобщи Bloomberg.

Муницията с фиксирани крила и пропелерно задвижване има размах на крилете от около 3,5 метра и обсег от поне 600 километра, съобщи компанията в понеделник на Международното авиационно изложение във Фарнбъроу. Тя ще влезе в серийно производство в рамките на няколко месеца, заявиха от компанията.

SkyFall е и в заключителните етапи на тестване на нова, по-бърза версия на своя дрон P1-SUN, предназначен да поразява примитивни крилати ракети от типа „Шахед“ с реактивен двигател, които Русия е използвала при атаките срещу Украйна. Целта на компанията за най-новия модел P1 е пълна автономност, при която операторът просто избира целта на монитор.

С максимална скорост от 370 км в час моделът JetKiller може да настигне руските оръжия в по-бавните етапи на атаката им.

Моделът прехващач достига по-високи скорости, като носи малко по-малка бойна глава от стандартния P1 – 500 грама в сравнение с 800 грама – и благодарение на подобрени двигатели и други компоненти, заяви представител на компанията.

Той ще може да бъде изстрелван от почти всяка хоризонтална платформа, включително лодки.

Подобрената изкуствена интелигентност поема окончателния контрол над прехватчика, след като пилотът определи цел за него, заявиха от компанията. Той е проектиран да работи с

Подобрен изкуствен интелект поема окончателния контрол над прехващача, след като пилотът определи цел за него. Системата е проектирана да работи с почти всеки тип система за спътникова комуникация, включително Starlink на SpaceX, така че операторът може да се намира на отдалечено място.

Руските сили също не спират използването на дронове

Руските сили обаче не са намалили използването на дронове за атаки срещу Украйна, а просто пренасочват фокуса между дронове и ракети, като продължават да нанасят удари почти денонощно, заяви говорителят на Украинските военновъздушни сили Юрий Игнат в телевизионно участие по повод доклад на Института за изучаване на войната, според който Русия наскоро е започнала да използва по-малко дронове.

„Не бих казал, че ги използват по-малко; всъщност сега разчитат повече на балистични ракети, като отчитат предизвикателствата, пред които сме изправени с доставките на ракети за Украйна, но атакуват всяка нощ, а сега и през деня. Когато врагът си постави такава цел, дроновете могат да атакуват денонощно“, отбеляза говорителят.

Според Игнат натоварването върху отбранителните сили остава значително, тъй като след нощна атака с около 150 дрона врагът може да изстреля още над сто през деня. Непрестанната битка за въздушното пространство на Украйна се отразява тежко както на личния състав, така и на техниката, затова той подчерта, че няма място за самодоволство.

Политическата криза продължава

Световните медии до голяма степен определят като сигурно отстраняването от украинския президент Володимир Зеленски на началника на армията на фона на натиска от мащабните протести

Bloomberg в понеделник съобщи, че според източници Зеленски вече е започнал да проучва кой би могъл да замести главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски. Вероятният му наследник вероятно ще е командирът на Обединените сили генерал-майор Михаил Драпати.

Макар че от Генералния щаб на Украйна опровергаха медийните съобщения, че Сирски е на път да бъде уволнен, шефът на кабинета на Зеленски Кирил Буданов намекна за това, като заяви, че „мнението на обществеността е било чуто“ и че ситуацията се разрешава „професионално и конструктивно“, призовавайки „всички да запазят спокойствие“.

„Съдбата му е решена. Въпросът е кой ще го замести. Има няколко важни изисквания. Човекът трябва да е известен и популярен, за да го приветстват всички“, каза Буданов: „Врагът следи отблизо всеки един от нашите вътрешни спорове и чака да започнем да се караме помежду си… Работата е в ход. Резултатите ще последват.“

Посещение от САЩ

Очаква се директорът на ФБР Каш Пател да посети Русия в средата на октомври, съобщават пред Politico американски официален представител и запознат с въпроса източник в статия, публикувана на 20 юли.

Пател ще посети Москва и Санкт Петербург в рамките на визита, която вероятно ще бъде организирана от руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) на 14 и 15 октомври, посочват източниците.

Все още не е ясно каква е целта на планираното посещение на Пател в Русия.

Пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се срещнаха с висши руски длъжностни лица и с руския президент Владимир Путин в рамките на неуспешни опити да посредничат за сключването на мирно споразумение, което да сложи край на войната на Русия срещу Украйна.

Украински длъжностни лица също се срещнаха няколко пъти с пратениците на Тръмп, включително през февруари и март тази година.